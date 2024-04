Vimi Fasteners SpA est un fournisseur italien de services interentreprises (BtoB) pour les entreprises industrielles, spécialisé dans les composants mécaniques. Elle est présente sur les marchés de l'automobile, des moteurs et véhicules industriels, du pétrole et du gaz, de l'aérospatiale et du sport automobile. Elle fournit une large gamme de produits et de services pour différentes applications, telles que les moteurs, les turbocompresseurs, les systèmes de collecteur et d'échappement, les transmissions de puissance, les systèmes de freinage, les suspensions et les roues. L'offre Moteur comprend la conception et la production de systèmes de fixation pour assembler les composants critiques du moteur. L'offre de turbocompresseurs comprend des turbocompresseurs et des produits connexes. Manifold and Exhaust Systems propose des fixations utilisées dans des applications à haute température. Power Transmissions fournit des systèmes de fixation à haute résistance à la fatigue. Les systèmes de freinage englobent les systèmes de fixation liés aux systèmes de freinage développés en partenariat avec d'autres entreprises. La Société est active localement, en Allemagne, aux Etats-Unis et en Chine.

Secteur Machines et équipements industriels