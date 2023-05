Vimi Fasteners finalise l'acquisition de 100% du capital social de Filostamp

(Alliance News) - Vimi Fasteners Spa a annoncé vendredi que, suite à l'annonce faite le 12 avril concernant la finalisation de l'acquisition de 100% du capital social de Filostamp Srl, une société active depuis plus de 40 ans dans la production de fixations et de boulons et spécialisée dans la production de systèmes de fixation pour des clients spécifiques, la condition préalable relative aux formalités bureaucratiques associées à la scission de deux bâtiments appartenant à Filostamp, considérés comme "non essentiels" aux activités de Filostamp, a été remplie.

Vendredi, Vimi Fasteners a clôturé à 1,43 EUR par action.

