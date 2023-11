VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Limited est une société d'investissement à capital fixe basée à Guernesey. L'objectif de la société est d'obtenir des rendements à moyen et long terme en investissant soit au Vietnam, soit dans des sociétés dont la majorité des actifs, des opérations, des revenus ou des recettes se situent au Vietnam ou en proviennent. Son portefeuille d'investissement comprend les marchés des capitaux, les actifs d'exploitation, le capital-investissement et d'autres actifs nets, y compris les liquidités et les équivalents de liquidités, les obligations et les dépôts à court terme. La société investit dans divers secteurs, tels que l'immobilier, la finance, les matériaux, la consommation de base, l'industrie, la santé, la consommation discrétionnaire, les technologies de l'information et l'énergie. Ses filiales comprennent Allwealth Worldwide Limited, Asia Value Investment Limited, Belfort Worldwide Limited, Boardwalk South Limited, Clearfield Pacific Limited, et d'autres. Le gestionnaire d'investissement de la société est VinaCapital Investment Management Ltd. Son conseiller en investissement est VinaCapital Fund Management JSC.