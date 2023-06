La filiale de VinaCapital Vietnam Opportunity Fund achète des actions

VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd - société d'investissement à capital fixe axée sur le Vietnam - Dit que la filiale Asia Investment and Finance Ltd a acheté 45 500 actions à 4,335582 GBP par action pour une valeur de 197 269 GBP. Le groupe VinaCapital détient désormais 2,0% des parts.

Cours actuel de l'action : 440 pence

Variation sur 12 mois : en baisse de 8,6%.

Par Jeremy Cutler, journaliste à Alliance News

