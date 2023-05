Le PDG de JD Wetherspoon vend des actions pour 140.423 GBP

(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des transactions d'actions par les directeurs et gestionnaires de sociétés cotées à Londres annoncées vendredi et non rapportées séparément par Alliance News :

----------

JD Wetherspoon PLC - Chaîne de pubs et d'hôtels basée à Watford, Hertfordshire - Le directeur général John Hutson a vendu 18 000 actions au prix de 7,80 livres sterling chacune vendredi. La valeur totale est de 140.423 GBP.

----------

VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd - fonds du gestionnaire d'investissement VinaCapital, investissant dans des entreprises publiques cotées en bourse au Vietnam - la filiale du gestionnaire d'investissement Asia Investment & Finance Ltd achète 30 500 actions VinaCapital Vietnam au prix de 4,25 GBP l'unité jeudi. La valeur totale est de 129 625 GBP.

----------

Foresight Solar Fund Ltd - société d'investissement basée à Jersey et spécialisée dans les panneaux solaires et les actifs de stockage de batteries - Peter Dicks, directeur non exécutif, achète 100 000 actions à 110,84 pence l'unité jeudi. La valeur totale est de 110 840 GBP.

----------

Wickes Group PLC - Détaillant de produits de rénovation basé à Watford, Hertfordshire - Le président Christopher Rogers achète 68 728 actions au prix unitaire de 1,37 GBP le jeudi. La valeur totale est de 94 157 GBP.

----------

3i Group PLC - Société de capital-investissement et de capital-risque basée à Londres - La directrice Alexandra Schaapveld achète 4 750 actions au prix de 18,40 GBP chacune vendredi. La valeur totale est de 87 400 GBP.

----------

Jadestone Energy PLC - exploration et production de pétrole et de gaz en Australie, en Malaisie, en Indonésie, en Thaïlande et au Vietnam - David Neuhauser, directeur non exécutif, achète 100 000 actions au prix de 0,51 GBP chacune jeudi. La valeur totale est de 50 500 GBP.

----------

