Thuy Dam, directeur de VinaCapital Vietnam Opportunity, quitte ses fonctions

VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd - fonds du gestionnaire d'investissement VinaCapital, investissant dans des actifs d'entreprises publiques cotées en bourse et en private equity au Vietnam - Le directeur Thuy Dam prend sa retraite après neuf ans. Dam a rejoint VOF en 2014. "Elle a apporté une contribution importante à VOF, en fournissant au conseil d'administration des informations et une représentation sur toutes les questions vietnamiennes", indique la société.

Dam a joué un "rôle important" dans l'identification d'un directeur vietnamien de remplacement, Hai Thanh Trinh, qui a rejoint la société le 30 juin 2022. "Thuy a joué le rôle de mentor pour Hai depuis sa nomination et le conseil d'administration est heureux qu'il soit maintenant bien installé dans son rôle", note VOF.

Cours actuel de l'action : 424,80 pence

Evolution sur 12 mois : en baisse de 17%.

Par Sophie Rose, journaliste à Alliance News

