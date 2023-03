VinaCapital Vietnam Opportunity Fund NAV en baisse en raison de l'inflation élevée

(Alliance News) - VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd a annoncé vendredi une baisse de la valeur de l'actif net au cours du semestre clos le 31 décembre, citant l'inflation élevée et l'augmentation du coût de la dette en raison des taux d'intérêt plus élevés.

Le fonds du gestionnaire d'investissement VinaCapital, qui investit dans des entreprises publiques vietnamiennes cotées en bourse, a déclaré que la valeur nette d'inventaire par action au 31 décembre avait chuté de 14% à 5,10 livres sterling, contre 5,93 livres sterling l'année précédente.

La société a indiqué qu'elle avait depuis récupéré 2,5 % pour atteindre 5,23 GBP en février, la valeur nette d'inventaire par action s'améliorant pour atteindre une valeur négative de 6,2 %, en comparaison avec le mois de janvier.

"Le marché boursier vietnamien a connu l'une des années les plus volatiles de son histoire en 2022 et a terminé l'année en baisse de 34,1% en USD, en termes de rendement total", a expliqué VinaCapital.

La société a ajouté : "Au cours du second semestre 2022, le secteur manufacturier vietnamien a connu une baisse significative des commandes mondiales, ce qui a entraîné quelques licenciements importants dans les usines qui ont fait la une des journaux. Certains économistes affirment que le monde est au début d'une récession mondiale et que les commandes seront en baisse pendant une bonne partie de l'année 2023. D'autres ont fait valoir que les stocks ont été plus élevés que la normale dans les économies développées et qu'il faudra donc du temps pour que ces biens soient vendus avant que les stocks n'atteignent des niveaux normaux, moment où les fabricants devraient s'attendre à ce que les commandes à l'exportation reprennent."

Les actions de VinaCapital Vietnam Opportunity Fund ont augmenté de 0,4 % à 432,72 pence chacune vendredi après-midi à Londres.

Par Tom Budszus, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.