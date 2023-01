Vinci : Barclays rehausse sa cible

Barclays a relevé lundi son objectif de cours sur Vinci, qu'il porte de 111 à 113 euros, tout en renouvelant sa recommandation 'surpondérer' sur le titre.



Dans une note consacrée aux infrastructures de transport, l'analyste rappelle qu'il se montre positif sur les métiers liés au secteur aéroportuaire depuis déjà quelque temps.



D'après Barclays, ces éléments favorables devrait se matérialiser dans les résultats annuels 2022 de Vinci, ce qui conduit l'intermédiaire à viser un résultat d'exploitation supérieur de 4% au consensus actuel des analystes.



Au-delà de la filiale aéroportuaire, le professionnel dit s'attendre à des marges bénéficiaires 'rassurantes' dans la construction, avec une normalisation du flux de trésorerie moins prononcée que certains ne peuvent le redouter.



Un constat qui le conduit à relever légèrement ses prévisions de résultat opérationnel pour la période 2022-2024, mais à réduire ses objectifs de BPA en raison de la remontée des coûts de financement.



