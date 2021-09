Vinci : Barclays relève son objectif de cours

Barclays a relevé jeudi son objectif de cours sur Vinci, qu'il porte de 102 à 105 euros en raison de l'amélioration des perspectives du géant français de la construction et des concessions.



Le bureau d'études, qui maintient sa recommandation 'pondérer en ligne' sur le titre, note que l'activité du groupe dans les métiers des infrastructures de transport et des réseaux autoroutiers est désormais en passe de revenir à ses niveaux d'avant la pandémie.



Misant sur une intégration rapide des activités rachetées à l'espagnol ACS, Barclays estime que Vinci pourrait continuer à saisir des opportunités de croissance externe (M&A), tout en améliorant la rémunération de ses actionnaires.



Le cabinet de recherche continue néanmoins d'afficher sa préférence pour les titres Eiffage ( qu'il considère comme une valeur décotée de qualité ('value') - et Ferrovial, soulignant le potentiel de redressement sur le moyen terme de ce dernier.



