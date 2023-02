Vinci : Barclays relève son objectif de cours

Barclays réitère sa recommandation 'surpondérer' sur Vinci avec un objectif de cours relevé à 120 euros, dans le sillage d'une augmentation de 6% de ses estimations d'EBIT (supérieures aux consensus) sur la période 2023-2025 pour le groupe de BTP et de concessions.



'Vinci est reconnu à juste titre comme une vache à lait défensive, mais nous pensons que les investisseurs ne lui accordent pas suffisamment de crédit pour le levier opérationnel des aéroports et le potentiel de croissance des énergies/Cobra IS', juge le broker.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

