Vinci : Oddo confirme son conseil et sa cible sur le titre

Oddo maintient sa note de 'surperformance' sur le titre Vinci, avec un objectif de cours inchangé de 110 euros.



Le bureau d'analyses rapporte que Vinci a organisé vendredi matin un réunion autour d'un possible plan de décarbonation des autoroutes françaises de près de 6 milliards d'euros, les autoroutes représentant 7% des émissions de CO2 de l'Hexagone.



Ce vaste projet prévoit par exemple l'installation de bornes de recharge électrique, la production d'énergie renouvelable, ou encore la mise en place d'autoroutes électriques pour les camions (via rail, caténaire, induction?).



Les concessionnaires autoroutiers pourraient proposer de réfléchir parallèlement à ce plan d'investissement à un ajustement des tarifs autoroutiers qui augmentent chaque année de 70% de l'inflation soit plus de 4% au 1e février 2023..., poursuit le broker.



Selon Oddo, la réalisation de ce plan permettrait d'allonger la maturité des concessions et serait une excellente nouvelle pour les concessionnaires (Vinci mais également Eiffage). 'Si le calendrier est incertain, nous pensons qu'il n'est pas impossible que des premières mesures soient prises rapidement', conclut l'analyste.



