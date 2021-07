Vinci : Oddo réitère son conseil sur le titre

Oddo maintient sa note de 'surperformance' sur le titre Vinci, avec un objectif de cours inchangé, à 105 euros.



Hier soir, Vinci a indiqué que le nombre total de passagers gérés par Vinci Airports en juin avait diminué de 72,8% par rapport à juin 2019, un recul qui atteint 78,1% au 2e trimestre par rapport à la même période en 2019 - soit une légère amélioration par rapport au 1er trimestre (-82,4%).



Le variant Delta pénalise encore lourdement l'activité aérienne, notamment au Royaume-Uni (-92%) et en Asie, où le trafic est quasiment arrêté au Japon et au Cambodge.



Alors que Vinci publiera ses résultats le 30 juillet, Oddo table sur un chiffre d'affaires au 2e trimestre 4% inférieur au 2e trimestre 2019.



'Au global, nous attendons un EBIT de 1333 ME (vs 2342 ME au 1er semestre 2019 et 118 ME au 1er semestre 2020) et un résultat net largement positif de 843 ME (vs 1360 ME au 1er semestre 2019 et -296 ME au 1er semestre 2020)', indique l'analyste.



