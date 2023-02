Vinci : RBC relève son objectif de cours

RBC a réitéré mardi sa recommandation 'surpondérer' sur le titre Vinci, avec un nouvel objectif de cours de 125 euros, contre 110 euros auparavant, faisant apparaître un potentiel haussier de 14%.



Dans une note de recherche, le broker canadien justifie le relèvement de sa cible par les résultats annuels 2022 meilleurs que prévu publiés par le géant français de la construction et des concessions, ainsi que par la participation prise au capital du groupe aéroportuaire mexicain OMA.



RBC fait remarquer que les investisseurs se disent dans l'ensemble positifs sur Vinci, mais que certains d'entre eux se montrent dubitatifs quant au potentiel de création de valeur dans le domaine des énergies renouvelables.



S'il loue le statut 'résistant' et 'diversifié' du groupe français, le courtier souligne que les investisseurs s'inquiètent de l'impact des pressions inflationnistes sur son activité de construction, en dépit des prévisions optimistes pour 2023 fournies par l'équipe de direction.



En termes de valorisation, le professionnel souligne que le titre se traite sur la base de 8x son ratio Valeur d'entreprise/Ebitda à horizon 2024, soit une décote par rapport à sa moyenne historique de 9x.



Le titre demeure sa valeur préférée ('top pick') au sein du secteur des infrastructures de transport.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

