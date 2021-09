Vinci : Stifel maintient son conseil sur le titre

Stifel maintient se recommandation 'conserver' sur Vinci, avec un objectif de cours de 87 euros.



Après le 'roadshow' organisé par Vinci vendredi dernier, le bureau d'analyses se dit 'rassuré' par la qualité de l'activité, malgré 'les défis permanents que rencontre l'activité aéroportuaire'.



L'analyste estime 'qu'une allocation de capital réfléchie combinée à une gestion de premier ordre, soutenue par un bilan solide ont aidé le Groupe à traverser cette crise.'



Stifel estime toutefois que les tendances commerciales actuelles ne suffiront pas à conduire le titre à une note de 'surperformance' à courte échéance.



Enfin, si l'activité aéroportuaire est en pause, elle pourrait aussi constituer une opportunité d'entrée intéressante pour les investisseurs à plus long terme, souligne le bureau d'analyses.



