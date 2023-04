Vinci : Stifel remonte son objectif de cours

Stifel réitère sa recommandation 'achat' sur Vinci tout en remontant son objectif de cours de 115 à 125 euros, estimant que 'le titre devrait commencer à fortement surperformer le marché local français et poursuivre sa surperformance face au secteur'.



'La chute des rendements obligataires constitue un élément positif pour le large portefeuille de concessions du groupe, qui devrait lui apporter de la visibilité relative dans un environnement économique incertain', juge le broker.



Stifel voit en outre la normalisation post-Covid continue de Vinci Airports et l'impact des acquisitions récentes (à savoir Cobra et OMA) 'soutenir une dynamique des résultats au-dessus du consensus'.



