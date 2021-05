Vinci : devient la valeur préférée du secteur d'Oddo

Oddo maintient sa note de 'surperformance' sur le titre Vinci et relève son objectif de cours de 98 à 105 euros.



Le bureau d'analyses estime que l'acquisition d'ACS Energy, annoncée début avril ,'complète avantageusement l'offre de Vinci Energies' et ouvre également 'une nouvelle voie de développement pour Vinci, celle des énergies renouvelables'.



Dans le portefeuille d'ACS Energy, Vinci a, en effet, identifié 15 GW d'opportunités principalement dans le photovoltaïque (10 GW) et l'éolien onshore (4 GW), rapporte le broker.



Dans ce contexte, 'avec une valorisation attractive et une amélioration du momentum, Vinci devient notre valeur préférée dans le secteur', conclut Oddo.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.