Vinci : 'valeur préférée' de RBC dans le domaine

Royal Bank of Canada a renouvelé lundi son opinion 'surperformance' sur Vinci, assortie d'un objectif de cours de 110 euros faisant apparaître un potentiel haussier de 20%.



Le courtier canadien - qui salue les 'solides' résultats de premier semestre publiés par le groupe français - souligne que les investisseurs se montrent, dans l'ensemble, positifs sur le titre, mais que certains expriment des doutes concernant l'opportunité de créer de la valeur dans le domaine des énergies renouvelables.



La communauté financière s'inquiète, par ailleurs, de l'impact des pressions inflationnistes sur les marges bénéficiaires de l'activité de construction, fait-il valoir.



Dans sa note, RBC déclare s'attendre à ce que le titre génère un taux de distribution aux actionnaires 'à deux chiffres' lors des cinq prochaines années, alors qu'il se traite actuellement sur un ratio Valeur d'entreprise/Ebitda 2023 de 7x, à comparer avec une moyenne de 9x.



Le broker continue de faire de Vinci sa valeur préférée ('top pick') dans le domaine des infrastructures de transports, mentionnant un groupe 'diversifié et résistant, offrant une bonne protection contre l'inflation et une moindre sensibilité à la hausse des rendements obligataires'.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.