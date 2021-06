BONDS : Vinci place une émission obligataire de 750 millions d'euros à 10,5 ans

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de BTP et de concessions Vinci a annoncé mercredi avoir placé une émission obligataire de 750 millions d'euros à échéance janvier 2032, assortie d'un coupon annuel de 0,5%. "Cette émission, sursouscrite 2 fois, a reçu un accueil très positif des investisseurs", a souligné le groupe dans un communiqué. "L'opération permet à Vinci de continuer à réduire le coût moyen de sa dette tout en allongeant sa maturité moyenne (7,7 ans au 31 décembre 2020)", a-t-il ajouté. Les teneurs de Livres de l'opération sont : Crédit Agricole CIB et Société Générale (Coordinateurs Globaux), BBVA, IMI-Intesa Sanpaolo, MUFG et Santander (echalmet@agefi.fr) ed: JEB

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

June 30, 2021 12:35 ET (16:35 GMT)