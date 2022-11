Chantiers au Qatar : une filiale de Vinci mise en examen pour travail forcé

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Un juge d'instruction au sein du tribunal de Nanterre a mis en examen mercredi une filiale du groupe Vinci dans le cadre d'une enquête ouverte en 2015 sur les conditions de travail sur ses chantiers au Qatar, a indiqué à l'agence Agefi-Dow Jones l'avocat du groupe, Me Jean-Pierre Versini-Campinchi.

Cette mise en examen fait suite à une plainte déposée par l'ONG Sherpa et onze anciens employés, qui accusent QDVC, une coentreprise entre Vinci Construction Grands Projets et la Qatari Investment Authority (QIA), de travail forcé et de conditions de vie et de travail indignes lors de la réalisation de plusieurs chantiers depuis 2011.

"A quelques jours du premier coup de sifflet du mondial 2022, Vinci Construction Grands Projets est mis en examen dans l'affaire de ses chantiers au Qatar pour réduction en servitude, travail forcé, travail et hébergement incompatible avec la dignité humaine", a réagi l'ONG dans un communiqué.

Le magistrat a estimé qu'il existait "des indices graves ou concordants" que l'entreprise ait participé aux infractions reprochées jusqu'en 2014, a-t-elle ajouté.

Le statut de mis en examen permet désormais à Vinci de présenter son argumentation en défense.

"Depuis 2015, Vinci n'a cessé de réfuter vigoureusement les allégations portées à son encontre concernant des chantiers au Qatar menés par l'entreprise QDVC, dans laquelle Vinci Construction Grands Projets détient une participation de 49%. Vinci rappelle qu'une première plainte déposée en 2015 a été classée sans suite en janvier 2018", avait indiqué le groupe dans un communiqué publié la semaine dernière.

"Vinci ne peut que déplorer qu'alors que la procédure est ouverte depuis sept ans, sa filiale fasse l'objet d'une mise en examen juste à la veille de l'ouverture de la Coupe du monde de football au Qatar, période surmédiatisée peu favorable à la sérénité des débats", avait ajouté le groupe.

