Enjeux environnementaux de la construction, de la mobilité et de l'énergie : les start-up innovent

12 Avril 2022 - Développement durable - France

Leonard est la plateforme d'innovation et de prospective de VINCI chargée de détecter les tendances et imaginer le futur des villes et des territoires. Prospective, enquêtes, incubation de projets et de start-up... Leonard propose de trouver ensemble les solutions pour le monde de demain. Découvrez les idées qui font évoluer la construction, la mobilité et l'énergie au service de l'environnement.

Intrapreneur ou entrepreneur : des programmes d'incubation pour des idées à impact positif

ont des idées à revendre et surtout à développer. Experts et souvent présents sur le terrain, ils sont les premiers à imaginer les outils, techniques et évolutions de leur activité.. Au-delà des collaborateurs,. En fonction de la maturité de leur innovation, les entreprises innovantes sont accueillies dans. Dans le premier cas, Leonard accompagne le porteur de projet au sein du programme SEED et lui donne accès à un soutien financier, des formations, des workshops et à des rencontres avec des experts et investisseurs. Les entrepreneurs des start-up plus matures, eux, peuvent entretenir un lien privilégié avec les entreprises de VINCI et être accompagnés jusqu'à la contractualisation de leur société en rejoignant le programme CATALYST.

4 programmes pour un même dessein : incuber des projets innovants au service du développement durable des territoires et concrétiser des solutions à impact positif.

Découvrez un aperçu des projets accompagnés par Leonard et imaginés pour limiter l'impact environnemental des métiers de la construction, de la mobilité et de l'énergie.

Construction : réduire l'impact environnemental des chantiers et des bâtiments

Après avoir été incubé au sein du parcours intrapreneurs en 2021, Nooco devient résident chez Leonard et bénéficie de l'accompagnement du parcours IA. Nooco est un logiciel qui s'adresse aux professionnels de la construction. Son défi : faire gagner des parts de marché aux produits bas carbone actuellement disponibles pour construire des bâtiments et infrastructures. Pour cela, le logiciel permet aux professionnels d'identifier en quelques clics et en fonction de leurs besoins les produits et matériaux bas carbone disponibles. Ce « Yuka » de la construction, comme aime à le surnommer son fondateur Guillaume Jarlot, repose sur la transparence. Les constructeurs peuvent y comparer les produits selon des critères impartiaux, du prix à l'empreinte carbone en passant par les détails techniques. Ils peuvent également mesurer l'empreinte environnementale de leur projet de construction en fonction de leurs choix de matériaux.

· L'économie circulaire au service de la gestion des déchets de la construction.

Choisir les matériaux permet de limiter l'empreinte carbone des constructions, mais pour Jérôme de Tomasi, collaborateur de VINCI Construction, un enjeu majeur reste mal adressé : celui de la gestion des déchets. Il intègre l'une des premières promotions du programme intrapreneurs de Leonard et y développe Waste Marketplace en 2018. L'algorithme de cette application conçue pour les chefs de chantiers et responsables de sites choisit parmi les spécialistes le meilleur prestataire de proximité pour revaloriser les déchets à moindre coût. Comme le résume son fondateur, "en quatre clics, le responsable du chantier peut transmettre une demande d'enlèvement de benne au prestataire référencé pour ce chantier et ce déchet en particulier". Le commanditaire pourra également savoir comment son déchet a été valorisé et connaître l'impact carbone de sa décision de recyclage ou de réemploi.

Énergie : accompagner les professionnels vers la transition énergétique

. En France par exemple, il s'appuie à 60 % sur les énergies fossiles. La PPE (Programmation pluriannuelle de l'énergie) vise 40 % d'énergie électrique issue de sources renouvelables d'ici 2030 contre un peu plus de 25 % actuellement. Pour atteindre cet objectif, les professionnels de l'énergie développent des solutions innovantes permettant d'accélérer le développement des EnR (énergies renouvelables). C'est le cas de RatedPower . Son logiciel. Accélérer la phase d'étude, optimiser les coûts et faciliter la prise de décision grâce aux données permet de réduire de 85 % le nombre d'heures d'ingénierie nécessaires à la création de la centrale. Plus rapide et moins coûteux, le développement de l'énergie solaire s'en trouve accéléré.

Mobilité : réduire le coût environnemental des transports et désenclaver les territoires

Imaginer les villes et les territoires de demain, c'est EP Tender , accompagnée par le programme CATALYST,. Son constat : les voitures électriques à haute autonomie sont souvent trop chères et celles à faible autonomie, plus accessibles, sont reléguées au rang de second véhicule familial. L'objectif de la start-up est simple :. Si le véhicule manque d'autonomie, il suffit de louer une batterie attelée supplémentaire, le Tender, qui s'attache en 2 minutes. Il est vide ? On l'échange pour un autre et ainsi de suite. Oke charge , accompagné par le programme SEED 2022, propose un boitier permettant de transformer une simple prise domestique en une prise de recharge pour véhicule électrique. Les personnes disposant chez elles d'une prise accessible depuis la voie publique peuvent la mettre au service d'usagers de la route en partageant leur électricité grâce au boitier Oke charge. Ils sont compensés pour l'électricité partagée. Pour les voyageurs, toutes les prises Oke charge sont géolocalisées sur l'application. Le système permet de lever l'un des freins majeurs à la mobilité électrique : la disponibilité de lieux de recharge sur le territoire.

Chaque année, Leonard accompagne des dizaines de jeunes entreprises qui accélèreront la décarbonation, renforceront la sécurité ou encore amélioreront l'efficacité des outils et métiers de la construction, de la mobilité et de l'énergie.