Nanterre, le 9 mars 2022

La fédération syndicale internationale des travailleurs du Bâtiment et du Bois (IBB) confirme l’engagement de QDVC et du groupe VINCI à garantir les droits des travailleurs lors d’un audit de suivi au Qatar

L’IBB, et les représentants syndicaux de VINCI (CGT, CFDT, CFE-CGC et FO) ont réalisé un deuxième audit des opérations, chantiers et logements des travailleurs de QDVC au Qatar (société qatarie détenue par Qatari Diar et VINCI Construction Grands Projets) les 26 et 27 octobre 2021. Il fait suite au premier audit réalisé en 2019 dans le cadre de la mise en place de l’accord signé en 2017 sur les droits des travailleurs entre l’IBB, VINCI et QDVC.

Aucun problème majeur n’a été identifié par les auditeurs, qui ont souligné les faits marquants suivants :

Les pistes d’amélioration identifiées lors de l’audit de 2019 ont été mises en œuvre ;

L’intégration des politiques de santé et de sécurité dans l’ensemble des opérations de QDVC, a conduit à des résultats remarquables en matière de sécurité : sur un total de 321 millions d’heures travaillées entre 2009 et 2021, incluant tous les employés intervenus sur les chantiers (241 000 personnes), le taux de fréquence est de 0,6 et le taux de gravité de 0,010 ;

Des initiatives ont été prises pour soutenir les travailleurs pendant les difficultés causées par la pandémie, telles que le maintien du paiement de l’intégralité des salaires et la mise à disposition gratuite d’un programme d’assistance psychosociale dédié ;

Une évaluation et un contrôle continu des agences de travail temporaire et des sous-traitants, contribuant à faire progresser le niveau global en matière de droits et de bien-être des travailleurs dans la chaîne d’approvisionnement de QDVC ;

QDVC est citée comme une entreprise pionnière au Qatar dans la mise en place efficace d’un Comité des travailleurs (un troisième cycle d’élections des représentants des travailleurs a été organisé en 2021 avec un taux de participation de 93 %), qui a permis aux ouvriers de développer leur confiance dans le processus de dialogue avec la direction de l’entreprise. L’efficacité de ce Comité est attestée par un bilan continu de demandes et de doléances résolues.





L’IBB et les syndicats français participant à l’audit ont identifié les pistes d’amélioration suivantes :

Donner aux représentants des travailleurs un rôle et une responsabilité renforcée en matière de gestion des réclamations collectives sur les conditions d’emploi, faire preuve de davantage de transparence concernant les grilles salariales, les promotions et les augmentations et garantir à ces représentants un statut protégé ;

Surveiller et effectuer un suivi des risques psychosociaux, principale préoccupation en matière de santé ;

Poursuivre les mesures de diligence RSE avec les sous-traitants, en particulier les plus petits d’entre eux ;

Maintenir, en coopération avec l’IBB, les efforts pour empêcher les pratiques de recrutement trompeuses, en ciblant les communautés d’où viennent les travailleurs étrangers.

Il convient par ailleurs de mentionner que le PPP (partenariat public-privé) entre le bureau de projet de l’Organisation internationale du travail (OIT) au Qatar et QDVC sur le recrutement équitable des travailleurs1 a permis aux ouvriers d’être recrutés équitablement, sans dettes, et d’être informés de leurs droits et de leurs conditions de travail avant leur départ.. Ce projet pilote a ainsi rempli ses objectifs avec succès.

Le rapport d’audit complet de l’IBB peut être consulté via ce lien :

https://publi.vinci.com/vinci/qdvc-jointauditreport_fr-revised_5march.pdf

Ambet Yuson, secrétaire général de l’IBB :

« Ce deuxième audit souligne l’importance d’une coopération ancrée dans les termes de notre accord-cadre international. L’IBB et les représentants des syndicats français ont été satisfaits de constater des progrès dans de nombreux domaines, soutenus par un engagement ferme de QDVC et de VINCI en faveur de la transparence et du respect des normes de santé, de sécurité et de bien-être des travailleurs. En tant qu’inspecteurs syndicaux, nous continuerons d’être des observateurs critiques et de rechercher des domaines d’amélioration. Avec QDVC et VINCI, nous avons parcouru un long chemin pour mettre en place des structures fonctionnelles de représentation et de traitement des réclamations. L’IBB est prête à continuer sur cette voie pour encore plus d’efficacité et de durabilité à long terme. »

Roberto Strigi, directeur général de QDVC :

« Alors que le monde souffre de la pandémie de Covid-19, il est du devoir de QDVC de continuer à maintenir et à améliorer ses normes QHSE et RSE pour sa main-d’œuvre. Nous étions heureux de pouvoir organiser un audit de suivi avec l’IBB et les représentants syndicaux. L’audit est un exercice essentiel pour garantir non seulement les normes de sécurité, mais également la préservation du droit des travailleurs à la représentation collective ainsi qu’au bien-être mental et physique. Nous espérons que ce rapport mettra en lumière les pratiques mises en place pour préserver les droits de nos travailleurs et de nos travailleurs sous-traitants. »

Sarah Tesei, directrice de la responsabilité sociétale de VINCI :

« L’accueil des syndicats et de leur regard critique est un signe important de la volonté de VINCI d’être transparente et de progresser en permanence sur ces sujets complexes et sensibles. Le niveau de coopération et de confiance avec l’IBB s’est avéré très constructif année après année, et laissera un héritage significatif aux travailleurs. »

À propos de VINCI

VINCI est un acteur mondial des métiers des concessions, de la construction et de l’énergie, employant plus de 260 000 collaborateurs dans une centaine de pays. Sa mission est de concevoir, financer, construire et gérer des infrastructures et des équipements qui contribuent à l’amélioration de la vie quotidienne et à la mobilité de chacun. Parce que sa vision de la réussite est globale, VINCI s’engage sur la performance environnementale, sociale et sociétale de ses activités. Parce que ses réalisations sont d’utilité publique, VINCI considère l’écoute et le dialogue avec l’ensemble des parties prenantes de ses projets comme une condition nécessaire à l’exercice de ses métiers. L’ambition de VINCI est ainsi de créer de la valeur à long terme pour ses clients, ses actionnaires, ses salariés, ses partenaires et pour la société en général. www.vinci.com

À propos de QDVC

QDVC P.Q.S.C est une société privée qatarie spécialisée dans la conception et la construction de projets complexes et de grande envergure à l’échelle internationale, répondant aux besoins de ses clients. Établie en vertu des lois qataries depuis avril 2007, QDVC est issue de l’association de Qatari Diar Real Estate Investment Company (Qatari Diar) et de VINCI Construction Grands Projets (VCGP). Qatari Diar est enregistrée au Qatar et agit en tant que partenaire qatari avec 51 %, tandis que VCGP est enregistrée en France et agit en tant que partenaire non-qatari avec 49 %. L’association symbiotique entre les deux leaders a donné naissance à une entreprise disposant d’une expertise internationale et d’une vision locale, proposant des services d’ingénierie et de construction dans le cadre de grands projets de développement. Grâce à son large éventail de compétences, QDVC couvre les étapes de la conception, de la gestion de projet, de la construction, de l’exploitation et de la maintenance. www.qdcv.com



À propos de l’Internationale des Travailleurs du Bâtiment et du Bois

L’IBB (l’Internationale des Travailleurs du Bâtiment et du Bois) est l’unique Fédération syndicale internationale regroupant les syndicats libres et démocratiques ayant des membres dans les secteurs du bâtiment, des matériaux de construction, du bois, de la sylviculture et des secteurs connexes. L'IBB rassemble 385 syndicats représentant environ 12 millions de membres dans 127 pays. www.bwint.org

1 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---arabstates/---ro-beirut/documents/publication/wcms_820253.pdf

