Nanterre, le 18 juillet 2022

Le Cap-Vert et VINCI Airports signent le contrat de concession

des sept aéroports du pays

Une concession de 40 ans qui soutiendra la croissance économique du Cap-Vert

Une stratégie axée sur le développement touristique et la transition environnementale du pays

Première concession en Afrique pour VINCI Airports





Le Premier Ministre du Cap-Vert, Ulisses Correia e Silva, a signé aujourd’hui avec Nicolas Notebaert, directeur général de VINCI Concessions et président de VINCI Airports, le contrat de concession des sept aéroports de l’archipel capverdien.

Ils se composent de quatre aéroports internationaux : Praia (la capitale), Sal, São Vicente et Boa Vista. Il s’y ajoute trois aéroports domestiques : São Nicolau, São Filipe et Maio.

Sur une durée de 40 ans, VINCI Airports et sa filiale portugaise ANA (respectivement 70 % et 30 % de la société concessionnaire) auront la charge du financement, de l'exploitation, de la maintenance, de l'extension et de la modernisation de ces plateformes.

Le bouclage financier du projet devra être finalisé d’ici mi-2023, date à laquelle l’exploitation des aéroports sera transférée à la nouvelle société concessionnaire.

Fort d’une croissance économique soutenue, d’un environnement politique stable et d’une bonne dynamique touristique, le trafic aéroportuaire capverdien a augmenté en moyenne de 5,6 % par an entre 2010 et 2019, à 2,8 millions de passagers. Après avoir été impacté par le Covid-19, comme la plupart des destinations touristiques dans le monde, le trafic a retrouvé 80 % du niveau de 2019 au cours du deuxième trimestre 2022.

VINCI Airports entend soutenir l'ambition touristique du Cap-Vert avec un projet sur-mesure selon les aéroports, fonction du segment de clientèle et des spécificités de chaque île. L’identité culturelle de l'archipel sera mise en valeur dans le choix de l’architecture et de l'expérience client des aéroports.

Par ailleurs, VINCI Airports déploiera son plan d'action environnemental, intégrant le développement des énergies solaire et éolienne.

VINCI Airports capitalisera au Cap-Vert sur sa coopération réussie avec le Portugal et la concession des dix aéroports portugais d’ANA depuis dix ans.

Nicolas Notebaert, directeur général de VINCI Concessions et président de VINCI Airports, déclare : « Nous sommes très fiers de nouer ce partenariat avec la République du Cap-Vert. Nous partageons la même vision : développer le potentiel touristique à travers un plan de croissance durable. Améliorer la connectivité et la performance des aéroports aura un impact positif pour le pays. VINCI Airports sera un partenaire de long terme, pleinement engagé pour révéler les atouts de l'archipel du Cap-Vert ».

À propos de VINCI

VINCI est un acteur mondial des métiers des concessions, de l’énergie et de la construction, employant plus de 260 000 collaborateurs dans une centaine de pays. Sa mission est de concevoir, financer, construire et gérer des infrastructures et des équipements qui contribuent à l’amélioration de la vie quotidienne et à la mobilité de chacun. Parce que sa vision de la réussite est globale, VINCI s’engage sur la performance environnementale, sociale et sociétale de ses activités. Parce que ses réalisations sont d’utilité publique, VINCI considère l’écoute et le dialogue avec l’ensemble des parties prenantes de ses projets comme une condition nécessaire à l’exercice de ses métiers. L’ambition de VINCI est ainsi de créer de la valeur à long terme pour ses clients, ses actionnaires, ses salariés, ses partenaires et pour la société en général. www.vinci.com

Ce communiqué de presse est un document d’information officiel du groupe VINCI.

CONTACT PRESSE

Service de presse VINCI

Tél : +33 1 57 98 62 90

media.relations@vinci.com

Pièce jointe