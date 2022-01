Le trafic de Vinci Airports a plus que doublé au 4e trimestre 2021

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de construction et de concessions Vinci a annoncé lundi que le trafic de sa filiale aéroportuaire Vinci Airports avait plus que doublé sur un an au quatrième trimestre 2021, tout en se maintenant en forte baisse par rapport à la période correspondante de 2019.

Les aéroports du réseau Vinci Airports ont accueilli près de 32 millions de passagers au quatrième trimestre 2021, soit un trafic multiplié par 2,3 par rapport à la même période de 2020, mais en repli de 46% par rapport au quatrième trimestre 2019.

Sur l'ensemble de l'année, le trafic de passagers de Vinci Airports a progressé de 12% par rapport à celui de 2020, avec 86 millions de passagers accueillis, alors qu'il s'est établi en recul de 66% par rapport à son niveau prépandémique de 2019.

"Après des résultats très encourageants en octobre et novembre, la fin de l'année a été marquée par un contexte de recrudescence de l'épidémie dans certains pays du fait de l'émergence du variant Omicron", a commenté le groupe dans un communiqué.

"Cependant, contrairement à la fin 2020 les gouvernements n'ont pas recouru à des mesures de limitation trop forte des déplacements [...]. Dans la plupart des aéroports du réseau, la reprise du trafic passagers s'est donc poursuivie au quatrième trimestre 2021", a-t-il ajouté.

Par ailleurs, "le taux de remplissage (load factor) moyen des avions opérant sur le réseau Vinci Airports a dépassé 70% en octobre et en novembre, pour la première fois depuis le début de la crise", a indiqué Vinci.

