Le trafic de passagers de Vinci Airports a chuté de 82,7% sur un an en mars

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de construction et de concessions Vinci a annoncé mercredi que le trafic de passagers de sa filiale aéroportuaire Vinci Airports avait chuté de 82,7% sur un an en mars.

Le réseau des aéroports gérés par Vinci Airports a accueilli un peu plus de 10 millions de passagers au premier trimestre, en contraction de 82,4% par rapport au premier trimestre 2019.

"Le trafic aérien a fortement ralenti au premier trimestre sur le continent européen en raison de l'intensification de l'épidémie de Covid-19", a commenté la société dans un communiqué.

"Le trafic est plus durement pénalisé au Royaume-Uni ou au Portugal, où des restrictions très strictes ont été instaurées au niveau national dès le mois de janvier, qu'en France ou en Serbie où les mesures étaient moins strictes ou plus ciblées", a ajouté Vinci Airports. "Après un début d'année plutôt encourageant, le trafic en Amérique du sud semble repartir à la baisse au Brésil et au Chili avec la recrudescence épidémique", a indiqué la filiale aéroportuaire de Vinci.

"Très localement, le trafic progresse depuis la mi-mars dans certaines régions où l'épidémie est en régression et où les restrictions sont levées", a souligné la société. "C'est le cas aux Etats-Unis où la hausse du nombre de vols à Orlando Sanford a été encouragée par le plan de relance fédéral et la régression très nette de l'épidémie depuis janvier", précise le communiqué.

Par ailleurs, Gatwick Funding Limited, filiale à 50,01% de Vinci Airports, a annoncé le placement d'une émission obligataire d'un montant de 300 millions de livres sterling (345,4 millions d'euros). Cette obligation, à échéance 2032, est assortie d'un coupon de 2,5%.

April 14, 2021