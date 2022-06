Les longues files d'attente à l'aéroport de Lisbonne vont se prolonger en été - Union

Dimanche, les passagers ont attendu plus de trois heures aux arrivées de l'aéroport de la capitale, selon la société de gestion aéroportuaire ANA, qui, dans un communiqué, a reproché à la SEF l'insuffisance du personnel et des postes de contrôle aux frontières.

Le chef du syndicat SEF, Acacio Pereira, a déclaré à Reuters que l'aéroport de Lisbonne était "une vieille installation", incapable de gérer le bond du nombre de passagers après la levée des restrictions COVID-19.

Il a accusé ANA de mal gérer la répartition des vols à destination de Lisbonne, en ayant fait transiter 60 par l'aéroport dimanche en un court laps de temps.

Le personnel frontalier a contrôlé plus de 100 000 personnes dans les aéroports portugais samedi et dimanche, dont la moitié à Lisbonne, a-t-il déclaré, ajoutant que le SEF "a le devoir de garantir la sécurité du pays".

Le Portugal a vu le nombre de passagers transitant par ses aéroports grimper en flèche pour atteindre 3,6 millions en mars, soit huit fois plus qu'au cours du même mois de 2021, et seulement 16 % de moins que les niveaux prépandémiques de 2019, selon l'Institut national des statistiques.

Le gouvernement prévoit d'embaucher 238 nouveaux agents de contrôle des frontières dans les six aéroports du Portugal d'ici le 4 juillet, portant le nombre total à 529.

Pereira a déclaré que cela ne résoudrait pas "l'incapacité" de l'aéroport à recevoir autant de passagers, ajoutant : "L'été continuera à être problématique".

Dans toute l'Europe, les aéroports et les compagnies aériennes s'efforcent de trouver davantage de travailleurs et de minimiser les vols annulés et les retards des passagers alors que les voyages reprennent.

Cristina Siza Vieira, directrice générale de l'association hôtelière portugaise AHP, a déclaré à Reuters que les files d'attente dans les aéroports étaient "mauvaises pour l'image du pays" et pourraient refroidir la demande des marchés hors d'Europe, notamment d'Amérique du Nord, du Canada et du Brésil.