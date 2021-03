PETROLE: Le brut termine en repli à New York

NEW YORK (Agefi-Dow Jones)--Les cours du baril de brut ont terminé en baisse mardi à New York après des déclarations prudentes du secrétaire général de l'OPEP sur la consommation de pétrole. Lors d'une réunion technique entre les pays producteurs et leurs alliés (OPEP+), qui s'est tenue mercredi, Mohammad Barkindo, a affirmé que l'environnement restait "difficile, complexe et incertain" pour la demande de pétrole et l'économie, "comme en ont témoigné la volatilité des marchés au cours des deux dernières semaines". L'OPEP+ doit se prononcer jeudi à l'issue de sa réunion sur ses futurs quotas de production. En clôture, le contrat sur le brut léger WTI pour livraison en mai a perdu 30 cents , soit 0,5%, à 60,25 dollars, sur le Nymex.

-Myra Saefong, Marketwatch (Version française Jérôme Batteau) ed : TVA

March 31, 2021 15:03 ET (19:03 GMT)