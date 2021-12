SMTPC: le projet d'OPA de Vinci et Eiffage a été déposé auprès de l'AMF

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le projet d'offre publique d'achat (OPA) simplifiée des groupes de construction et de concessions Vinci et Eiffage sur les actions de la Société Marseillaise du Tunnel Prado-Carenage (SMTPC) a été déposé mercredi auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF), selon un avis publié ce même jour par le gendarme de la Bourse de Paris.

Vinci et Eiffage avaient annoncé le 9 décembre avoir signé un accord d'offre publique et un pacte d'actionnaires en vue de racheter SMTPC pour un montant de 27 euros par action, supérieur au prix initialement proposé. Les deux groupes possèdent déjà 66,21% du capital et des droits de vote de l'entreprise.

December 15, 2021