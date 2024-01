Communiqué officiel de VINCI

VINCI Airports – Trafic au 31 décembre 2023

Trafic passagers en forte croissance au quatrième trimestre (+17 % vs 2022) qui rejoint sur l’ensemble du réseau VINCI Airports le niveau de 2019 (+0,6 %)

Croissance significative sur l’année 2023 (+26 % vs 2022) grâce à un trafic record dans certains pays d’Europe (Portugal et Serbie), en Amérique centrale et Caraïbes (Mexique, République dominicaine et Costa Rica)

Renforcement du marché long-courrier à Londres Gatwick et au Japon

Dans les paragraphes ci-dessous, et sauf mention particulière, les variations font référence aux niveaux de trafic du 4ème trimestre 2023 en comparaison du 4ème trimestre 2022.

Plus de 267 millions de passagers ont emprunté les aéroports du réseau VINCI Airports en 2023 (+26 % par rapport à 2022 ; -4,3 % par rapport à 2019). En croissance constante tout au long de l’année, le trafic a culminé au 4ème trimestre au-dessus des niveaux de 2019 (+0,6 % ; +17 % par rapport à 2022).

Des records absolus de fréquentation annuelle ont été enregistrés sur des aéroports significatifs du réseau en 2023 : Lisbonne a dépassé les 33 millions de passagers, Porto 15 millions, Monterrey 13 millions, Belgrade 7 millions ou Saint-Domingue 5 millions.

Symbole de la bonne performance de ce trimestre, deux aéroports significatifs supplémentaires (Santiago du Chili et Belfast International) ont vu leur trafic dépasser le niveau pré-crise depuis le mois d’octobre. Au Chili, la demande a été très soutenue notamment sur les destinations internationales du continent américain, grâce à de nouvelles dessertes et fréquences offertes par plusieurs compagnies dont LATAM, SKY Airline et Jetsmart. À Belfast, la croissance du trafic s’est accélérée ce trimestre, portée par le dynamisme de Ryanair, easyJet et Jet2.

D’autres aéroports continuent d’enregistrer de très bonnes performances grâce au développement commercial mené auprès des compagnies aériennes et à la vigueur de la demande. Au Portugal (ANA), le renforcement de l’offre en sièges (easyjet +16 % en nombre de mouvements) s’est accompagné de taux de remplissage très élevés (supérieurs à 2019). La croissance du trafic a concerné l’ensemble des aéroports portugais, et a été particulièrement prononcée sur l’international long-courrier (États-Unis, Brésil). En Serbie, la croissance du trafic s’est poursuivie à Belgrade, notamment grâce à l’augmentation de l’offre d’Air Serbia (+41 %) et de Wizz Air (x2). La demande est également restée forte sur le continent américain : en République dominicaine, de nombreuses compagnies ont contribué à l’augmentation du trafic (Arajet x2,3, Delta +39 %, United +57 %). Au Mexique, l’aéroport de Monterrey consolide son positionnement de hub régional grâce à de nouvelles dessertes, et la grande majorité des aéroports enregistre de très bons niveaux de fréquentation, grâce aux capacités supplémentaires proposées par Viva Aerobus (+17 % de passagers) et les grandes compagnies américaines. Outre le marché domestique, le Canada et les Etats-Unis restent des destinations très plébiscitées. Au Costa Rica, la croissance est restée très soutenue au 4ème trimestre. Au Cap-Vert, la dynamique de croissance du segment international se maintient grâce aux compagnies européennes (TUI, TAP ou encore Transavia) s’appuyant sur les marchés historiques (Portugal, Royaume Uni) mais aussi des segments émergents comme la France.

La bonne dynamique du 4ème trimestre est également le fruit des efforts importants menés par certains aéroports pour renforcer leur réseau international long-courrier. A Londres Gatwick, l’offre en hausse de British Airways (+27 %) et l’arrivée de nouvelles compagnies ont fortement soutenu le trafic international long-courrier (+28 %), en particulier vers les Etats-Unis, l’Asie et le Moyen-Orient. Au Japon (Kansai Airports), bien que le trafic avec la Chine n’ait pas encore complètement repris, le trafic international contribue à la bonne dynamique de ce trimestre, en particulier sur les liaisons avec la Corée du Sud dont la fréquentation est même très supérieure à 2019.

Enfin, en France, sans atteindre encore les niveaux de 2019, la progression du trafic se poursuit ce trimestre en particulier grâce à easyJet (+16 % d’offre vs 2022), Volotea (+44 %) ou Ryanair (+10 %). Les faisceaux en progression sont en grande part des faisceaux du réseau (Londres Gatwick, Lisbonne et Porto par exemple) confirmant la pertinence du modèle développé par VINCI Airports.

À propos de VINCI Airports

Premier opérateur aéroportuaire privé au monde, VINCI Airports gère plus de 70 aéroports dans 13 pays. Grâce à son expertise d’intégrateur global, VINCI Airports développe, finance, construit et exploite les aéroports en apportant sa capacité d’investissement et son savoir-faire dans l’optimisation de la performance opérationnelle, la modernisation des infrastructures et la conduite de leur transition environnementale. VINCI Airports est le premier opérateur aéroportuaire à s’être engagé dans une stratégie environnementale internationale à l’échelle internationale en 2016, pour atteindre l’objectif zéro émission nette sur l’ensemble de son réseau d’ici 2050.

À propos de VINCI

VINCI est un acteur mondial des métiers des concessions, de l’énergie et de la construction, employant 272 000 collaborateurs dans plus de 120 pays. Sa mission est de concevoir, financer, construire et gérer des infrastructures et des équipements qui contribuent à l’amélioration de la vie quotidienne et à la mobilité de chacun. Parce que sa vision de la réussite est globale, VINCI s’engage sur la performance environnementale, sociale et sociétale de ses activités. Parce que ses réalisations sont d’utilité publique, VINCI considère l’écoute et le dialogue avec l’ensemble des parties prenantes de ses projets comme une condition nécessaire à l’exercice de ses métiers. L’ambition de VINCI est ainsi de créer de la valeur à long terme pour ses clients, ses actionnaires, ses salariés, ses partenaires et pour la société en général. www.vinci.com



Annexe – Trafic passagers et mouvements commerciaux au 31 décembre 2023

- Evolution du trafic passagers de VINCI Airports1

Décembre 2023 T4 2023 Cumul à fin décembre 2023 Variation

2023 / 2022 Variation

2023 / 2019 Variation

2023 / 2022 Variation

2023 / 2019 Variation

2023 / 2022 Variation

2023 / 2019 VINCI Airports +15,7 % -0,2 % +17,2 % +0,6 % +26,4 % -4,3 % Portugal (ANA) +9,5 % +14 % +10 % +14 % +19 % +12 % Royaume-Uni +22 % -6,0 % +18 % -7,0 % +24 % -11 % France +4,5 % -9,5 % +7,4 % -11 % +13 % -15 % Serbie +34 % +51 % +39 % +42 % +42 % +29 % Mexique (OMA) +0,6 % +12 % +5,3 % +14 % +16 % +16 % États-Unis +15 % -5,5 % +8,3 % -3,1 % +2,6 % -4,8 % République dominicaine (Aerodom) +6,3 % +13 % +5,1 % +17 % +10 % +17 % Costa Rica +24 % +53 % +20 % +58 % +14 % +35 % Chili (Nuevo Pudahuel) +18 % +2,6 % +19 % +6,9 % +25 % -5,3 % Brésil +0,9 % -12 % +2,9 % -11 % +3,8 % -6,7 % Japon (Kansai Airports) +35 % -9,7 % +46 % -8,9 % +87 % -20 % Cambodge2 (Cambodia Airports) +42 % -40 % +43 % -43 % x2,0 -48 % Cap-Vert3 +16 % +1,3 % +13 % -1,7 % +19 % -6,6 %

1 Données à 100 %, hors considération des % de détention, incluant le trafic des aéroports en période pleine.

2 Trafic excluant (y compris s’agissant de l’historique) les données de l’aéroport de Siem Reap, qui a fermé le 15 octobre 2023.

3 Les sept aéroports du Cap-Vert ont rejoint le réseau VINCI Airports en juillet 2023.

II - Evolution des mouvements commerciaux (ATM) de VINCI Airports 4

Décembre 2023 T4 2023 Cumul à fin décembre 2023 Variation

2023 / 2022 Variation

2023 / 2019 Variation

2023 / 2022 Variation

2023 / 2019 Variation

2023 / 2022 Variation

2023 / 2019 VINCI Airports +11,0 % -3,2 % +11,0 % -4,3 % +13,6 % -7,7 % Portugal (ANA) +5,9 % +8,6 % +7,0 % +8,7 % +12 % +6,5 % Royaume-Uni +18 % -3,2 % +14 % -2,9 % +19 % -8,6 % France +8,6 % -14 % +12 % -18 % +8,6 % -24 % Serbie +28 % +34 % +30 % +30 % +27 % +18 % Mexique (OMA) -4,1 % -11 % -0,9 % -10 % +5,1 % -9,4 % États-Unis +26 % +11 % +9,4 % -0,8 % -0,8 % -5,0 % République dominicaine (Aerodom) -2,2 % +5,1 % +0,7 % +9,3 % +10 % +9,9 % Costa Rica +27 % +55 % +21 % +56 % +8,4 % +32 % Chili (Nuevo Pudahuel) +15 % -5,0 % +17 % -5,7 % +20 % -10 % Brésil -2,4 % -8,4 % +1,3 % -8,6 % -2,6 % -5,7 % Japon (Kansai Airports) +18 % -7,9 % +21 % -6,5 % +27 % -12 % Cambodge5 (Cambodia Airports) +32 % -43 % +30 % -48 % +60 % -48 % Cap-Vert6 +22 % -13 % +13 % -19 % +13 % -21 %

4 Données à 100 %, hors considération des % de détention, incluant les mouvements commerciaux des aéroports en période pleine.

5 Mouvements commerciaux excluant (y compris s’agissant de l’historique) les données de l’aéroport de Siem Reap, qui a fermé le 15 octobre 2023.

6 Les sept aéroports du Cap-Vert ont rejoint le réseau VINCI Airports en juillet 2023.

- Trafic passagers par aéroport

En milliers de passagers Taux de détention VINCI Airports (%) T4 2023 Variation 2023 / 2022 Variation 2023 / 2019 Cumul à fin décembre

(12 mois) Variation 2023 / 2022 Variation 2023 / 2019 Portugal (ANA) dont Lisbonne (LIS) 100 8 059 +8,7 % +9,3 % 33 649 +19 % +7,9 % Porto (OPO) 100 3 515 +12 % +15 % 15 205 +20 % +16 % Faro (FAO) 100 1 818 +15 % +16 % 9 640 +18 % +7,0 % Madère (FNC, PXO) 100 1 130 +9,5 % +50 % 4 837 +18 % +44 % Açores (FLW, HOR, SMA, PDL) 100 593 +8,5 % +22 % 2 996 +18 % +22 % TOTAL 15 116 +10 % +14 % 66 332 +19 % +12 % Royaume-Uni dont Gatwick (LGW) 50 9 359 +15 % -9,1 % 40 899 +25 % -12 % Belfast (BFS) 100 1 441 +37 % +9,0 % 5 956 +24 % -5,2 % TOTAL 10 800 +18 % -7,0 % 46 855 +24 % -11 % France dont Lyon-Saint Exupéry (LYS) & Lyon-Bron (LYN) 31 2 420 +9,1 % -10 % 10 000 +17 % -15 % Nantes Atlantique (NTE) 85 1 526 +11 % -4,6 % 6 535 +13 % -9,6 % Rennes Bretagne (RNS) 49 131 -24 % -30 % 595 -7,6 % -30 % Grenoble Alpes Isère (GNB) 100 42 +33 % -9,2 % 249 +28 % -19 % Chambéry Savoie Mont Blanc (CMF) 100 16 -27 % -26 % 163 +35 % -20 % Toulon Hyères (TLN) 100 52 -38 % -45 % 308 -28 % -39 % Clermont-Ferrand Auvergne (CFE) 100 57 +7,8 % -44 % 231 +23 % -47 % TOTAL 4 247 +7,4 % -11 % 18 095 +13 % -15 % Serbie Belgrade (BEG) 100 1 997 +39 % +42 % 7 948 +42 % +29 % TOTAL 1 997 +39 % +42 % 7 948 +42 % +29 % Mexique (OMA) dont Monterrey (MTY) 29,99 3 486 +10 % +22 % 13 339 +22 % +19 % Chihuahua (CUU) 29,99 494 +2,9 % +13 % 1 901 +10 % +12 % Ciudad Juarez (CJS) 29,99 568 +3,9 % +41 % 2 263 +13 % +41 % Culiacan (CUL) 29,99 629 -4,6 % -0,1 % 2 619 +7,7 % +6,2 % Mazatlan (MZT) 29,99 431 +9,4 % +32 % 1 632 +11 % +38 % Acapulco (ACA) 29,99 107 -51 % -52 % 888 +6,4 % +1,5 % San Luis Potosi (SLP) 29,99 187 +12 % +9,6 % 712 +14 % +12 % Torreon (TRC) 29,99 203 +11 % +11 % 779 +16 % +9,4 % Zihuatanejo (ZIH) 29,99 173 +15 % +15 % 649 +11 % +5,0 % Durango (DGO) 29,99 131 +9,5 % -12 % 507 +5,8 % -3,2 % Zacatecas (ZCL) 29,99 111 -2,6 % -11 % 444 +2,4 % -6,5 % Tampico (TAM) 29,99 148 +6,5 % -19 % 565 +13 % -23 % Reynosa (REX) 29,99 140 +6,6 % +19 % 538 +4,3 % +13 % TOTAL 6 807 +5,3 % +14 % 26 837 +16 % +16 % En milliers de passagers Taux de détention VINCI Airports (%) T4 2023 Variation 2023 / 2022 Variation 2023 / 2019 Cumul à fin décembre

(12 mois) Variation 2023 / 2022 Variation 2023 / 2019 États-Unis dont Orlando-Sanford (SFB) 100 722 +5,1 % -8,3 % 2 940 +5,0 % -11 % Hollywood Burbank (BUR) MC* 1 649 +8,6 % +1,1 % 6 041 +2,4 % +1,0 % Atlantic City (ACY) MC* 243 +17 % -13 % 923 -3,5 % -19 % TOTAL 2 613 +8,3 % -3,1 % 9 904 +2,6 % -4,8 % République dominicaine (Aerodom) dont Saint-Domingue (SDQ) 100 1 424 +4,9 % +20 % 5 633 +9,2 % +25 % Puerto Plata (POP) 100 181 +6,4 % +8,6 % 737 +12 % -14 % Samana (AZS) 100 21 +16 % -31 % 123 x2,0 -27 % La Isabela (JBQ) 100 19 -4,4 % -14 % 90 +9,3 % +7,3 % TOTAL 1 645 +5,1 % +17 % 6 584 +10 % +17 % Costa Rica Guanacaste (LIR) 45 415 +20 % +58 % 1 652 +14 % +35 % TOTAL 415 +20 % +58 % 1 652 +14 % +35 % Chili (Nuevo Pudahuel) Santiago (SCL) 40 6 306 +19 % +6,9 % 23 337 +25 % -5,3 % TOTAL 6 306 +19 % +6,9 % 23 337 +25 % -5,3 % Brésil dont Salvador (SSA) 100 1 956 +15 % -7,1 % 7 330 +11 % -5,0 % Manaus (MAO) 100 651 -12 % -19 % 2 672 -4,5 % -12 % Porto Velho (PVH) 100 108 -42 % -41 % 587 -21 % -21 % Boa Vista (BVB) 100 103 +1,5 % +14 % 409 +5,3 % +18 % Rio Branco (RBR) 100 93 -8,9 % +5,3 % 358 -7,6 % +4,7 % TOTAL 2 941 +2,9 % -11 % 11 490 +3,8 % -6,7 % Japon (Kansai Airports) dont Kansai (KIX) 40 6 844 x2,0 -10 % 23 319 x2,9 -27 % Itami (ITM) 40 3 890 +5,0 % -8,5 % 14 754 +28 % -11 % Kobe (UKB) 40 871 +1,5 % -0,7 % 3 433 +27 % +2,1 % TOTAL 11 605 +46 % -8,9 % 41 507 +87 % -20 % Cambodge (Cambodia Airports) dont Phnom Penh (PNH) 70 1 072 +43 % -30 % 3 976 x2,0 -34 % Sihanoukville (KOS) 70 15 +14 % -96 % 55 +38 % -97 % TOTAL 1 087 +43 % -43 % 4 031 x2,0 -48 % Cap-Vert dont Praia (RAI) 100 150 +8,8 % -5,1 % 600 +16 % -7,3 % Sal (SID) 100 311 +10 % -0,7 % 1 119 +17 % -5,6 % Sao Vicente (VXE) 100 65 +14 % +0,4 % 242 +17 % -4,2 % Boa Vista (BVC) 100 150 +28 % +4,2 % 536 +33 % -6,8 % TOTAL 693 +13 % -1,7 % 2 580 +19 % -6,6 % Total VINCI Airports 66 274 +17,2 % +0,6 % 267 150 +26,4 % -4,3 %

*MC : Management Contract

- Mouvements commerciaux par aéroport

Vols commerciaux (ATM) Taux de détention VINCI Airports (%) T4 2023 Variation 2023 / 2022 Variation 2023 / 2019 Cumul à fin décembre

(12 mois) Variation 2023 / 2022 Variation 2023 / 2019 Portugal (ANA) dont Lisbonne (LIS) 100 54 873 +6,9 % +4,4 % 222 753 +12 % +2,3 % Porto (OPO) 100 24 249 +8,8 % +4,6 % 101 710 +13 % +5,4 % Faro (FAO) 100 12 613 +9,7 % +19 % 62 709 +13 % +6,7 % Madère (FNC, PXO) 100 8 188 +2,2 % +36 % 34 062 +11 % +31 % Açores (FLW, HOR, SMA, PDL) 100 6 855 +2,8 % +17 % 35 125 +7,5 % +19 % TOTAL 106 852 +7,0 % +8,7 % 456 702 +12 % +6,5 % Royaume-Uni dont Gatwick (LGW) 50 59 453 +9,7 % -5,5 % 253 052 +18 % -9,8 % Belfast (BFS) 100 12 217 +37 % +12 % 48 321 +23 % -1,7 % TOTAL 71 670 +14 % -2,9 % 301 373 +19 % -8,6 % France dont Lyon-Saint Exupéry (LYS) & Lyon-Bron (LYN) 31 24 308 +20 % -15 % 95 577 +14 % -22 % Nantes Atlantique (NTE) 85 11 913 +10 % -17 % 48 661 +9,7 % -23 % Rennes Bretagne (RNS) 49 1 715 -16 % -42 % 7 322 -5,8 % -44 % Grenoble Alpes Isère (GNB) 100 761 +29 % +21 % 3 786 +7,1 % -2,2 % Chambéry Savoie Mont Blanc (CMF) 100 1 032 -10 % -14 % 5 966 -8,7 % -13 % Toulon Hyères (TLN) 100 1 103 -23 % -43 % 8 587 -7,8 % -23 % Clermont-Ferrand Auvergne (CFE) 100 1 237 -3,7 % -43 % 4 975 +1,6 % -46 % TOTAL 43 121 +12 % -18 % 179 400 +8,6 % -24 % Serbie Belgrade (BEG) 100 21 164 +30 % +30 % 83 311 +27 % +18 % TOTAL 21 164 +30 % +30 % 83 311 +27 % +18 % Mexique (OMA) dont Monterrey (MTY) 29,99 26 557 +6,0 % -2,3 % 103 049 +17 % -5,4 % Chihuahua (CUU) 29,99 5 527 +1,1 % -11 % 21 424 -0,8 % -15 % Ciudad Juarez (CJS) 29,99 4 554 -1,0 % +7,1 % 18 242 +1,3 % +4,5 % Culiacan (CUL) 29,99 5 220 -16 % -13 % 22 879 -5,6 % -8,3 % Mazatlan (MZT) 29,99 3 615 -3,4 % -6,0 % 13 956 -3,3 % +5,8 % Acapulco (ACA) 29,99 1 437 -55 % -65 % 11 325 -13 % -34 % San Luis Potosi (SLP) 29,99 3 619 +11 % -2,3 % 13 935 +8,9 % -7,1 % Torreon (TRC) 29,99 2 660 +4,1 % -15 % 10 330 -3,7 % -20 % Zihuatanejo (ZIH) 29,99 2 109 +4,1 % -13 % 7 412 -11 % -20 % Durango (DGO) 29,99 2 677 +3,0 % -20 % 10 396 -4,0 % -16 % Zacatecas (ZCL) 29,99 1 166 -4,0 % -18 % 5 001 +4,1 % -8,2 % Tampico (TAM) 29,99 2 089 +10 % -24 % 8 229 +10 % -25 % Reynosa (REX) 29,99 1 204 +1,4 % +17 % 4 814 -0,2 % +12 % TOTAL 62 434 -0,9 % -10 % 250 992 +5,1 % -9,4 % Vols commerciaux (ATM) Taux de détention VINCI Airports (%) T4 2023 Variation 2023 / 2022 Variation 2023 / 2019 Cumul à fin décembre

(12 mois) Variation 2023 / 2022 Variation 2023 / 2019 États-Unis dont Orlando-Sanford (SFB) 100 5 107 +7,0 % -11 % 20 137 +3,1 % -17 % Hollywood Burbank (BUR) MC* 31 032 +9,2 % -1,0 % 114 790 -1,8 % -4,2 % Atlantic City (ACY) MC* 2 645 +17 % +32 % 9 664 +3,7 % +19 % TOTAL 38 784 +9,4 % -0,8 % 144 591 -0,8 % -5,0 % République dominicaine (Aerodom) dont Saint-Domingue (SDQ) 100 13 431 +2,5 % +18 % 52 673 +11 % +22 % Puerto Plata (POP) 100 1 294 +2,6 % +4,1 % 5 023 +4,5 % -19 % Samana (AZS) 100 213 +20 % -16 % 1 183 +68 % -10 % La Isabela (JBQ) 100 1 738 -14 % -25 % 7 566 +1,8 % -21 % TOTAL 16 706 +0,7 % +9,3 % 66 599 +10 % +9,9 % Costa Rica Guanacaste (LIR) 45 4 924 +21 % +56 % 18 386 +8,4 % +32 % TOTAL 4 924 +21 % +56 % 18 386 +8,4 % +32 % Chili (Nuevo Pudahuel) Santiago (SCL) 40 37 467 +17 % -5,7 % 140 876 +20 % -10 % TOTAL 37 467 +17 % -5,7 % 140 876 +20 % -10 % Brésil dont Salvador (SSA) 100 14 657 +11 % -6,2 % 55 251 +3,1 % -5,4 % Manaus (MAO) 100 6 920 -5,4 % -11 % 27 790 -1,5 % -5,0 % Porto Velho (PVH) 100 917 -43 % -34 % 5 205 -24 % -14 % Boa Vista (BVB) 100 782 +6,1 % +25 % 3 004 -18 % +23 % Rio Branco (RBR) 100 723 -13 % -20 % 2 934 -15 % -16 % TOTAL 24 450 +1,3 % -8,6 % 96 028 -2,6 % -5,7 % Japon (Kansai Airports) dont Kansai (KIX) 40 44 307 +52 % -14 % 157 180 +68 % -24 % Itami (ITM) 40 34 886 +0,1 % +1,4 % 138 092 +3,3 % -0,2 % Kobe (UKB) 40 9 061 +0,4 % +4,3 % 34 894 +4,9 % +11 % TOTAL 88 254 +21 % -6,5 % 330 166 +27 % -12 % Cambodge (Cambodia Airports) dont Phnom Penh (PNH) 70 9 723 +32 % -36 % 36 673 +64 % -35 % Sihanoukville (KOS) 70 498 -0,2 % -89 % 1 878 +4,2 % -89 % TOTAL 10 221 +30 % -48 % 38 551 +60 % -48 % Cap-Vert dont Praia (RAI) 100 1 976 +6,5 % -18 % 7 887 +8,8 % -18 % Sal (SID) 100 2 721 +17 % -22 % 9 399 +14 % -25 % Sao Vicente (VXE) 100 803 +17 % -14 % 3 056 +13 % -15 % Boa Vista (BVC) 100 1 095 +26 % -6,2 % 3 725 +26 % -19 % TOTAL 6 911 +13 % -19 % 25 587 +13 % -21 % Total VINCI Airports 532 958 +11,0 % -4,3 % 2 132 562 +13,6 % -7,7 %

*MC : Management Contract

