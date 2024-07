Nanterre, 16 juillet 2024



VINCI Airports – Trafic au 30 juin 2024

Trafic en hausse de 8,2 % au deuxième trimestre par rapport à 2023 (7,5 % hors Édimbourg et Budapest)

Très bonne croissance du trafic à Édimbourg et Budapest, les deux plateformes qui ont rejoint le réseau VINCI Airports au mois de juin

Dans les paragraphes ci-dessous, et sauf mention particulière, les variations font référence aux niveaux de trafic du 2ème trimestre 2024 en comparaison du 2ème trimestre 2023.

Les aéroports du réseau VINCI Airports ont accueilli ce trimestre près de 81 millions de passagers, soit une croissance de 8,2 % par rapport à 2023 (+1,8 % par rapport à 2019). Après un mois d’avril très légèrement inférieur au niveau de 2019, le trafic s’est redressé en mai et juin pour s’établir au-dessus du niveau de 2019.

La très bonne performance de ce trimestre s’explique notamment par la croissance soutenue du trafic sur les plateformes européennes. La proportion élevée de jours fériés en mai cette année a bénéficié aux destinations de villégiature du Sud de l’Europe qui ont été particulièrement fréquentées, desservies par une offre en très forte hausse des compagnies low cost. Au Portugal, le trafic continue de se développer à des niveaux très élevés pour la grande majorité des aéroports, et sur tous les types de faisceaux. L’aéroport de Funchal (Madère) a même enregistré une fréquentation historique pour un mois de mai (+52 % vs 2019). En France, le trafic a atteint un niveau record pour un mois de mai à Nantes, grâce aux routes avec l’Espagne, le Royaume-Uni et le Portugal. L’aéroport de Belgrade a bénéficié ce trimestre d’une offre croissante (Air Serbia +6 %, Lufthansa +9 %, Swiss +12 % vs 2023) notamment à destination des grandes métropoles européennes (Francfort, Londres, Amsterdam, Paris). Le trafic à l’aéroport de Londres Gatwick a connu une bonne fréquentation des lignes avec le pourtour méditerranéen mais surtout des liaisons long-courriers avec les États-Unis et la Chine (Air China, China Eastern, Norse Atlantic). Les aéroports du Cap-Vert, dont le trafic est en plein essor, ont connu une fréquentation record en mai, profitant de la bonne performance du marché européen (Portugal, Royaume-Uni, France).

Le trafic est aussi en hausse notable dans les deux plateformes d’Édimbourg et de Budapest qui ont rejoint le réseau VINCI Airports en juin. Le trafic de l’aéroport d’Édimbourg a rapidement progressé ce trimestre, à la faveur d’une offre en nette hausse, tant des compagnies low cost (easyJet, Jet2) que des compagnies traditionnelles (KLM, Lufthansa, SAS, British). La demande pour les routes avec l’Amérique du Nord est en plein essor, soutenue par les opérateurs historiques (United, Air Canada) et de nouvelles dessertes des compagnies Westjet et JetBlue. L’aéroport de Budapest a été porté ce trimestre par l’ajout de deux nouveaux avions basés pour la saison d’été par l’opérateur historique Wizz Air, et par un élargissement de l’offre de Ryanair. En complément, sa connectivité avec les destinations asiatiques se renforce, avec notamment quatre compagnies proposant désormais 20 dessertes hebdomadaires vers la Chine.

Ailleurs, la tendance de trafic est restée très soutenue, en particulier grâce aux routes à l’international. Les aéroports de République dominicaine ont pleinement bénéficié de la bonne performance des faisceaux long-courrier à destination de l’Europe et du Brésil. L’aéroport de Santiago du Chili a vu sa fréquentation battre un record pour un mois de juin, notamment grâce au dynamisme des lignes internationales (Brésil +74%, Pérou +19%). Au Japon la fréquentation de certaines routes régionales (Séoul, Hong-Kong, Taipei, Shanghai) continue à être très supérieure aux tendances pré-crise.

Signal positif d’un rétablissement progressif du trafic avec la Chine, plusieurs compagnies chinoises ont récemment annoncé des réouvertures de lignes pour cet été (par ex. Spring Airlines, China Eastern, Shangdong Airlines).

Pour plus d'informations :

Annexe – Trafic passagers et mouvements commerciaux au 30 juin 2024

I- Évolution du trafic passagers de VINCI Airports1











Juin 2024 T2 2024 Cumul à fin juin 2024 Variation

2024 / 2023 Variation

2024 / 2019 Variation

2024 / 2023 Variation

2024 / 2019 Variation

2024 / 2023 Variation

2024 / 2019 VINCI Airports +7,9 % +2,5 % +8,2 % +1,8 % +10,2 % +1,5 % VINCI Airports (hors Budapest et Édimbourg) +7,2 % +1,9 % +7,5 % +1,3 % +9,8 % +1,0 % Portugal (ANA) +5,6 % +14 % +4,8 % +15 % +5,2 % +18 % Royaume-Uni +6,2 % -1,9 % +6,9 % -3,3 % +9,4 % -6,1 % France +4,6 % -13 % +6,5 % -12 % +6,7 % -12 % Serbie +3,8 % +29 % +6,8 % +34 % +13 % +42 % Hongrie +16 % +5,3 % +16 % +4,2 % +18 % +6,5 % Mexique (OMA) -2,2 % +7,0 % -2,2 % +8,6 % -1,8 % +12 % États-Unis +6,9 % +4,1 % +5,4 % +4,3 % +6,2 % +4,3 % République dominicaine (Aerodom) +12 % +25 % +9,3 % +23 % +10 % +25 % Costa Rica +25 % +71 % +22 % +66 % +26 % +58 % Chili (Nuevo Pudahuel) +10 % +6,6 % +11 % +2,5 % +15 % +1,6 % Brésil +9,8 % +14 % +4,5 % +7,9 % +3,1 % -2,7 % Japon (Kansai Airports) +17 % -7,8 % +20 % -9,3 % +24 % -9,1 % Cambodge (Cambodia Airports) +22 % -39 % +13 % -39 % +18 % -39 % Cap-Vert +5,8 % +0,3 % +13 % +3,3 % +16 % +4,7 %

II- Évolution des mouvements commerciaux (ATM) de VINCI Airports2











Juin 2024 T2 2024 Cumul à fin juin 2024 Variation

2024 / 2023 Variation

2024 / 2019 Variation

2024 / 2023 Variation

2024 / 2019 Variation

2024 / 2023 Variation

2024 / 2019 VINCI Airports +5,3 % -2,9 % +6,0 % -3,4 % +6,7 % -4,5 % VINCI Airports (hors Budapest et Édimbourg) +4,7 % -3,1 % +5,4 % -3,5 % +6,3 % -4,5 % Portugal (ANA) +3,7 % +9,0 % +3,4 % +7,8 % +2,6 % +8,1 % Royaume-Uni +4,4 % -4,3 % +5,8 % -5,3 % +6,4 % -8,6 % France +2,7 % -21 % +3,3 % -23 % +5,2 % -23 % Serbie +1,3 % +17 % +3,8 % +19 % +9,1 % +25 % Hongrie +14 % +2,1 % +14 % +0,5 % +16 % +1,0 % Mexique (OMA) -1,7 % -12 % +1,2 % -11 % -1,5 % -12 % États-Unis +19 % +9,3 % +15 % +9,8 % +8,6 % +6,2 % République dominicaine (Aerodom) -3,1 % +5,7 % -4,9 % +4,5 % -3,6 % +5,7 % Costa Rica +18 % +50 % +18 % +52 % +25 % +54 % Chili (Nuevo Pudahuel) +9,4 % +2,0 % +10 % +0,5 % +16 % -1,0 % Brésil +2,2 % +6,6 % +0,6 % +4,7 % +0,8 % -3,6 % Japon (Kansai Airports) +8,9 % -6,4 % +10 % -6,0 % +13 % -5,1 % Cambodge (Cambodia Airports) +10,0 % -43 % +8,2 % -40 % +12 % -40 % Cap-Vert +2,9 % -7,8 % +12 % -8,2 % +20 % -3,9 %

III- Trafic passagers par aéroport



En milliers de passagers



Taux de détention VINCI Airports (%) T2 2024 Variation 2024 / 2023 Variation 2024 / 2019 Cumul à fin juin (6 mois) Variation 2024 /

2023 Variation 2024 / 2019 Portugal (ANA) dont Lisbonne (LIS) 100 9 202 +5,1 % +10 % 16 718 +5,3 % +14 % Porto (OPO) 100 4 351 +4,8 % +23 % 7 486 +5,8 % +22 % Faro (FAO) 100 3 125 +1,8 % +5,6 % 4 319 +3,3 % +8,7 % Madère (FNC, PXO) 100 1 337 +6,0 % +49 % 2 407 +4,2 % +48 % Açores (FLW, HOR, SMA, PDL) 100 919 +11 % +34 % 1 434 +9,5 % +31 % TOTAL 18 936 +4,8 % +15 % 32 365 +5,2 % +18 % Royaume-Uni dont Gatwick (LGW) 50 11 583 +5,1 % -7,7 % 19 917 +7,7 % -10 % Édimbourg (EDI) 50 4 341 +12 % +7,1 % 7 301 +11 % +4,0 % Belfast (BFS) 100 1 836 +8,3 % +4,1 % 3 160 +17 % +1,7 % TOTAL 17 760 +6,9 % -3,3 % 30 378 +9,4 % -6,1 % France dont Lyon-Saint Exupéry (LYS) & Lyon-Bron (LYN) 31 2 815 +5,9 % -10 % 5 051 +5,9 % -11 % Nantes Atlantique (NTE) 85 2 030 +11 % -4,0 % 3 259 +12 % -3,2 % Rennes Bretagne (RNS) 49 127 -23 % -47 % 243 -22 % -42 % Grenoble Alpes Isère (GNB) 100 14 -45 % -57 % 203 -1,4 % -22 % Chambéry Savoie Mont Blanc (CMF) 100 14 -36 % -31 % 158 +7,4 % -13 % Toulon Hyères (TLN) 100 98 +14 % -34 % 142 +1,8 % -44 % Clermont Ferrand Auvergne (CFE) 100 60 -4,2 % -51 % 116 -0,8 % -46 % Annecy (NCY) 100 1 +24 % +48 % 3 +28 % +25 % TOTAL 5 162 +6,5 % -12 % 9 182 +6,7 % -12 % Serbie Belgrade (BEG) 100 2 107 +6,8 % +34 % 3 716 +13 % +42 % TOTAL 2 107 +6,8 % +34 % 3 716 +13 % +42 % Hongrie Budapest (BUD) 20 4 405 +16 % +4,2 % 7 860 +18 % +6,5 % TOTAL 4 405 +16 % +4,2 % 7 860 +18 % +6,5 % Mexique (OMA) Monterrey (MTY) 29,99 3 233 -2,0 % +11 % 6 090 -0,2 % +15 % Chihuahua (CUU) 29,99 453 -4,0 % +3,5 % 882 -1,7 % +12 % Ciudad Juárez (CJS) 29,99 547 -3,1 % +27 % 1 025 -5,1 % +34 % Culiacán (CUL) 29,99 587 -11 % -9,4 % 1 081 -13 % -11 % Mazatlán (MZT) 29,99 473 +20 % +69 % 967 +19 % +63 % Acapulco (ACA) 29,99 159 -34 % -29 % 282 -44 % -35 % San Luis Potosí (SLP) 29,99 192 +13 % +21 % 348 +8,0 % +19 % Torreón (TRC) 29,99 210 +15 % +14 % 383 +9,6 % +12 % Zihuatanejo (ZIH) 29,99 139 +0,7 % +0,4 % 369 +12 % +6,6 % Durango (DGO) 29,99 127 +2,0 % +4,5 % 247 +4,8 % +15 % Zacatecas (ZCL) 29,99 89 -19 % -28 % 186 -8,0 % -15 % Tampico (TAM) 29,99 140 +0,2 % -27 % 259 -1,1 % -28 % Reynosa (REX) 29,99 132 -0,4 % +6,3 % 248 -0,9 % +9,3 % TOTAL 6 480 -2,2 % +8,6 % 12 368 -1,8 % +12 % En milliers de passagers



Taux de détention VINCI Airports (%) T2 2024 Variation 2024 / 2023 Variation 2024 / 2019 Cumul à fin juin (6 mois) Variation 2024 /

2023 Variation 2024 / 2019 États-Unis dont Hollywood Burbank (BUR) MC* 1 581 +3,1 % +5,0 % 2 940 +3,8 % +7,5 % Atlantic City (ACY) MC* 286 +20 % +0,5 % 542 +22 % -10 % TOTAL 1 867 +5,4 % +4,3 % 3 483 +6,2 % +4,3 % République dominicaine (Aerodom) dont Saint-Domingue (SDQ) 100 1 456 +8,7 % +32 % 2 912 +8,7 % +36 % Puerto Plata (POP) 100 192 +35 % -3,6 % 539 +30 % -1,0 % Samaná (AZS) 100 19 -32 % -46 % 58 -22 % -44 % La Isabela (JBQ) 100 11 -58 % -49 % 29 -36 % -25 % TOTAL 1 678 +9,3 % +23 % 3 539 +10 % +25 % Costa Rica Guanacaste (LIR) 45 482 +22 % +66 % 1 169 +26 % +58 % TOTAL 482 +22 % +66 % 1 169 +26 % +58 % Chili (Nuevo Pudahuel) Santiago (SCL) 40 5 738 +11 % +2,5 % 12 785 +15 % +1,6 % TOTAL 5 738 +11 % +2,5 % 12 785 +15 % +1,6 % Brésil dont Salvador (SSA) 100 1 685 +4,5 % +13 % 3 681 +6,8 % -0,6 % Manaus (MAO) 100 691 +10 % +2,0 % 1 373 +3,5 % -3,6 % Porto Velho (PVH) 100 107 -27 % -37 % 223 -34 % -40 % Boa Vista (BVB) 100 105 +2,4 % +30 % 197 -3,9 % +20 % TOTAL 2 725 +4,5 % +7,9 % 5 739 +3,1 % -2,7 % Japon (Kansai Airports) dont Kansai (KIX) 40 7 381 +38 % -10,0 % 14 536 +46 % -10 % Itami (ITM) 40 3 542 -2,5 % -12 % 7 057 -0,7 % -11 % Kobe (UKB) 40 866 +4,5 % +9,4 % 1 708 +2,8 % +8,6 % TOTAL 11 790 +20 % -9,3 % 23 301 +24 % -9,1 % Cambodge (Cambodia Airports) dont Phnom Penh (PNH) 70 1 118 +13 % -23 % 2 281 +18 % -25 % Sihanoukville (KOS) 70 18 +49 % -96 % 35 +20 % -95 % TOTAL 1 136 +13 % -39 % 2 317 +18 % -39 % Cap-Vert dont Praia (RAI) 100 143 +4,3 % -5,2 % 301 +11 % -0,4 % Sal (SID) 100 272 +18 % +10 % 630 +18 % +8,5 % Sao Vicente (VXE) 100 62 +19 % +11 % 138 +24 % +19 % Boa Vista (BVC) 100 134 +14 % +1,7 % 303 +20 % +2,5 % TOTAL 628 +13 % +3,3 % 1 406 +16 % +4,7 % Total VINCI Airports 80 893 +8,2 % +1,8 % 149 608 +10,2 % +1,5 % Total VINCI Airports (hors Édimbourg et Budapest) 72 147 +7,5 % +1,3 % 134 447 +9,8 % +1,0 %





*MC : Management Contract

IV- Mouvements commerciaux par aéroport



Vols commerciaux (ATM) Taux de détention VINCI Airports (%) T2 2024 Variation 2024 / 2023 Variation 2024 / 2019 Cumul à fin juin (6 mois) Variation 2024 /

2023 Variation 2024 / 2019 Portugal (ANA) dont Lisbonne (LIS) 100 58 283 +3,1 % +2,5 % 108 947 +2,2 % +4,4 % Porto (OPO) 100 27 972 +3,8 % +11 % 49 304 +3,9 % +8,1 % Faro (FAO) 100 19 691 +1,9 % +2,5 % 28 088 +2,8 % +6,3 % Madère (FNC, PXO) 100 8 865 +3,6 % +31 % 16 330 -0,3 % +28 % Açores (FLW, HOR, SMA, PDL) 100 10 397 +6,6 % +27 % 16 515 +3,8 % +21 % TOTAL 125 314 +3,4 % +7,8 % 219 324 +2,6 % +8,1 % Royaume-Uni dont Gatwick (LGW) 50 70 272 +4,1 % -7,0 % 122 725 +4,8 % -10 % Édimbourg (EDI) 50 33 028 +8,6 % -6,6 % 57 133 +6,6 % -9,3 % Belfast (BFS) 100 14 495 +8,0 % +8,1 % 25 357 +15 % +2,4 % TOTAL 117 795 +5,8 % -5,3 % 205 215 +6,4 % -8,6 % France dont Lyon-Saint Exupéry (LYS) & Lyon-Bron (LYN) 31 25 996 +2,8 % -20 % 48 485 +5,2 % -21 % Nantes Atlantique (NTE) 85 14 493 +7,5 % -21 % 23 726 +9,3 % -23 % Rennes Bretagne (RNS) 49 1 975 -6,5 % -51 % 3 795 -9,1 % -49 % Grenoble Alpes Isère (GNB) 100 338 -17 % -18 % 2 904 +2,9 % -4,9 % Chambéry Savoie Mont Blanc (CMF) 100 527 -20 % -32 % 4 519 -3,9 % -14 % Toulon Hyères (TLN) 100 2 841 +4,3 % -13 % 3 709 +5,1 % -24 % Clermont Ferrand Auvergne (CFE) 100 1 324 -1,9 % -47 % 2 661 +4,8 % -44 % Annecy (NCY) 100 428 +3,6 % -15 % 1 458 +15 % +7,0 % TOTAL 48 656 +3,3 % -23 % 92 544 +5,2 % -23 % Serbie Belgrade (BEG) 100 21 513 +3,8 % +19 % 39 580 +9,1 % +25 % TOTAL 21 513 +3,8 % +19 % 39 580 +9,1 % +25 % Hongrie Budapest (BUD) 20 31 738 +14 % +0,5 % 57 515 +16 % +1,0 % TOTAL 31 738 +14 % +0,5 % 57 515 +16 % +1,0 % Mexique (OMA) Monterrey (MTY) 29,99 26 296 +3,5 % -5,5 % 49 892 +1,7 % -6,4 % Chihuahua (CUU) 29,99 5 835 +10 % -9,0 % 10 803 +5,2 % -12 % Ciudad Juárez (CJS) 29,99 4 820 +7,7 % +3,7 % 8 983 -0,2 % +2,4 % Culiacán (CUL) 29,99 5 060 -11 % -23 % 9 257 -18 % -27 % Mazatlán (MZT) 29,99 4 016 +18 % +35 % 8 049 +12 % +26 % Acapulco (ACA) 29,99 1 807 -40 % -58 % 3 303 -51 % -63 % San Luis Potosí (SLP) 29,99 3 641 +9,1 % -7,3 % 6 881 +7,5 % -9,1 % Torreón (TRC) 29,99 2 623 +8,5 % -19 % 4 992 -0,7 % -23 % Zihuatanejo (ZIH) 29,99 1 573 +0,4 % -26 % 4 150 +11 % -18 % Durango (DGO) 29,99 2 407 -7,0 % -15 % 4 877 -3,4 % -8,2 % Zacatecas (ZCL) 29,99 944 -26 % -31 % 2 027 -17 % -23 % Tampico (TAM) 29,99 2 304 +7,8 % -15 % 4 927 +26 % -8,5 % Reynosa (REX) 29,99 1 178 +2,1 % +5,4 % 2 296 +2,9 % +9,3 % TOTAL 62 504 +1,2 % -11 % 120 437 -1,5 % -12 % Vols commerciaux (ATM) Taux de détention VINCI Airports (%) T2 2024 Variation 2024 / 2023 Variation 2024 / 2019 Cumul à fin Juin (6 mois) Variation 2024 /

2023 Variation 2024 / 2019 États-Unis dont Hollywood Burbank (BUR) MC* 32 480 +15 % +8,2 % 59 101 +8,1 % +4,8 % Atlantic City (ACY) MC* 2 742 +13 % +34 % 5 305 +14 % +24 % TOTAL 35 222 +15 % +9,8 % 64 406 +8,6 % +6,2 % République dominicaine (Aerodom) dont Saint-Domingue (SDQ) 100 12 457 -1,6 % +20 % 24 828 -2,3 % +21 % Puerto Plata (POP) 100 1 420 +43 % -2,0 % 3 716 +34 % -2,1 % Samana (AZS) 100 176 -51 % -42 % 513 -35 % -36 % La Isabela (JBQ) 100 1 083 -42 % -53 % 2 890 -29 % -41 % TOTAL 15 140 -4,9 % +4,5 % 31 953 -3,6 % +5,7 % Costa Rica Guanacaste (LIR) 45 5 124 +18 % +52 % 12 400 +25 % +54 % TOTAL 5 124 +18 % +52 % 12 400 +25 % +54 % Chili (Nuevo Pudahuel) Santiago (SCL) 40 35 659 +10 % +0,5 % 78 124 +16 % -1,0 % TOTAL 35 659 +10 % +0,5 % 78 124 +16 % -1,0 % Brésil dont Salvador (SSA) 100 12 687 +1,2 % +8,4 % 27 087 +4,3 % -3,0 % Manaus (MAO) 100 7 362 +7,2 % +8,9 % 14 368 +3,2 % +4,0 % Porto Velho (PVH) 100 740 -45 % -48 % 1 782 -40 % -45 % Boa Vista (BVB) 100 819 +8,9 % +38 % 1 457 -1,7 % +22 % TOTAL 22 834 +0,6 % +4,7 % 47 234 +0,8 % -3,6 % Japon (Kansai Airports) dont Kansai (KIX) 40 46 717 +24 % -11 % 92 034 +31 % -10 % Itami (ITM) 40 33 645 -2,0 % -2,0 % 67 412 -1,2 % -1,5 % Kobe (UKB) 40 8 222 -1,9 % +9,3 % 16 579 -2,2 % +13 % TOTAL 88 584 +10 % -6,0 % 176 025 +13 % -5,1 % Cambodge (Cambodia Airports) dont Phnom Penh (PNH) 70 9 960 +7,6 % -25 % 19 887 +13 % -27 % Sihanoukville (KOS) 70 584 +20 % -86 % 1 048 +3,8 % -86 % TOTAL 10 544 +8,2 % -40 % 20 935 +12 % -40 % Cap-Vert dont Praia (RAI) 100 1 797 -3,9 % -16 % 3 890 +5,9 % -12 % Sal (SID) 100 2 538 +28 % -3,5 % 5 843 +34 % +2,4 % Sao Vicente (VXE) 100 709 +6,5 % -7,0 % 1 671 +20 % +5,3 % Boa Vista (BVC) 100 1 049 +28 % -1,1 % 2 331 +34 % -0,8 % TOTAL 6 429 +12 % -8,2 % 14 378 +20 % -3,9 % Total VINCI Airports 627 056 +6,0 % -3,4 % 1 180 070 +6,7 % -4,5 % Total VINCI Airports (hors Édimbourg et Budapest) 562 290 +5,4 % -3,5 % 1 065 422 +6,3 % -4,5 %





*MC : Management Contract





1 Données à 100 %, hors prise en compte des % de détention, incluant le trafic des aéroports en période pleine.

2 Données à 100 %, hors prise en compte des % de détention, incluant les mouvements commerciaux des aéroports en période pleine.



