Nanterre, le 9 septembre 2022

VINCI Airports désigné candidat attributaire pour la concession

de l’aéroport de Tahiti Faa’a, en Polynésie française

Une concession de 40 ans

Un important programme de travaux pour moderniser l’aéroport

Une politique environnementale ambitieuse pour faire de Tahiti Faa’a un aéroport Zéro Emission Nette de carbone





VINCI Airports a été désigné par l’Etat, candidat attributaire de la concession de l’aéroport de Tahiti Faa’a, en Polynésie française, pour une durée de 40 ans. Principal aéroport et porte d’entrée du territoire polynésien, l’aéroport de Tahiti Faa’a a accueilli 1,5 million de passagers en 2019.

La nouvelle société concessionnaire, détenue à hauteur de 51 % par VINCI Airports et 49 % par la Polynésie française, sera en charge de l’exploitation, de la promotion, du développement, de l’entretien, de la maintenance et de la mise aux normes de l’aéroport. Elle sera également chargée de concevoir, financer et réaliser un programme de travaux destiné à améliorer la qualité de service et l’efficacité opérationnelle.

VINCI Airports aura pour mission d’assurer une desserte efficace de la Polynésie française par un développement durable et raisonné du trafic, en mobilisant son réseau de plus de 250 compagnies aériennes partenaires. Dans un objectif d’exemplarité environnementale et en ligne avec ses engagements pris à l’échelle internationale, VINCI Airports mettra en œuvre des mesures d’efficacité énergétique et déploiera des solutions innovantes pour permettre à l’aéroport d’atteindre le Zéro Emission Nette de carbone (scopes 1 et 2).

Cette nouvelle concession, la première pour VINCI Airports dans une collectivité d’Outre-Mer, lui permet d’étendre son réseau dans la région Pacifique.

Nicolas Notebaert, directeur général de VINCI Concessions et Président de VINCI Airports, déclare : « Nous sommes très fiers que VINCI Airports ait été désigné candidat attributaire de la concession de l’aéroport de Tahiti Faa’a, mission qu’il assurera aux côtés de la Polynésie française. Nous serons pleinement engagés pour faire de cette infrastructure une porte d’entrée à la hauteur des besoins et des attentes du territoire, tant en termes de qualité de service que d’ambition environnementale, pour un développement pérenne et durable de la connectivité de la Polynésie ».

A propos de VINCI Airports

Premier opérateur aéroportuaire privé au monde, VINCI Airports gère 53 aéroports dans 12 pays en Europe, en Asie et sur le continent américain. Grâce à son expertise d’intégrateur global, VINCI Airports développe, finance, construit et exploite les aéroports en apportant sa capacité d’investissement et son savoir-faire dans l’optimisation de la performance opérationnelle, la modernisation des infrastructures et la conduite de leur transition environnementale. VINCI Airports est le premier opérateur aéroportuaire à s’être engagé dans une stratégie environnementale internationale à l’échelle internationale en 2016, pour atteindre l’objectif zéro émission nette sur l’ensemble de son réseau d’ici 2050.

