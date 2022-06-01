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VINCI : Document AMF CP. 2022DD844460

01/06/2022 | 18:22
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2022DD844460

31 mai 2022

FR0000125486 - DD151717

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

Christian Labeyrie, DGA

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : VINCI

LEI : 213800WFQ334R8UXUG

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 30 mai 2022

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Cession

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0000125486

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 92.4161 Euro

VOLUME : 1 122.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 92.4161 Euro

VOLUME : 1 122.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : OUI

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 31 mai 2022

COMMENTAIRES :

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

Vinci SA published this content on 01 June 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 01 June 2022 16:21:05 UTC.


© Publicnow 2022
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Dette nette 2022 18 303 M 19 637 M -
PER 2022 13,6x
Rendement 2022 4,07%
Capitalisation 50 356 M 54 024 M -
VE / CA 2022 1,20x
VE / CA 2023 1,12x
Nbr Employés 218 569
Flottant 87,0%
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VINCI : Graphique analyse technique VINCI | Zone bourse
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Objectif de cours Moyen 111,40 €
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Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Xavier Huillard Deputy General Manager & Senior EVP
Christian Labeyrie Chief Financial Officer & Executive Vice President
Pascale Sourisse Independent Director
Robert Castaigne Independent Director
Yannick Assouad Lead Independent Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
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CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING CORPORATION LIMITED10.20%34 638
LARSEN & TOUBRO LIMITED-12.74%29 932
CHINA RAILWAY GROUP LIMITED13.47%23 133
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