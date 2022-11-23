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VINCI : Document AMF CP. 2022DD873009

23/11/2022 | 18:16
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2022DD873009

22 novembre 2022

FR0000125486 - DD154241

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

XAVIER HUILLARD, PDG

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : VINCI

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 21 novembre 2022

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Cession

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 95.9700 Euro

VOLUME : 10 000.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 95.9700 Euro

VOLUME : 10 000.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 22 novembre 2022

COMMENTAIRES :

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

Vinci SA published this content on 23 November 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 23 November 2022 17:15:20 UTC.


© Publicnow 2022
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Résultat net 2022 4 055 M 4 167 M -
Dette nette 2022 18 634 M 19 147 M -
PER 2022 13,5x
Rendement 2022 3,89%
Capitalisation 54 281 M 55 776 M -
VE / CA 2022 1,22x
VE / CA 2023 1,15x
Nbr Employés 218 569
Flottant 84,8%
Graphique VINCI
Durée : Période :
VINCI : Graphique analyse technique VINCI | Zonebourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique VINCI
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesHaussièreNeutreNeutre
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACHETER
Nombre d'Analystes 21
Dernier Cours de Clôture 96,25 €
Objectif de cours Moyen 111,45 €
Ecart / Objectif Moyen 15,8%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
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Christian Labeyrie Chief Financial Officer & Executive Vice President
Robert Castaigne Independent Director
Yannick Assouad Lead Independent Director
Graziella Gavezotti Independent Director
Secteur et Concurrence
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VINCI3.59%55 776
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CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING CORPORATION LIMITED9.20%32 071
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