VINCI : Document AMF CP. 2023DD897657

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2023DD897657
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28 avril 2023
FR0000125486 - DD156352
INFORMATION
Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société
LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE
SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.
NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :
Christian Labeyrie, DGA
NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:
Notification initiale
COORDONNEES DE L'EMETTEUR
NOM : VINCI
LEI : 213800WFQ334R8UXU83
DETAIL DE LA TRANSACTION
DATE DE LA TRANSACTION : 26 avril 2023
LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris
NATURE DE LA TRANSACTION : Cession
DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action
CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0000125486DG
INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION
PRIX UNITAIRE : 110.5940 Euro
VOLUME : 4 000.0000
PRIX UNITAIRE : 110.6606 Euro
VOLUME : 6 000.0000
PRIX UNITAIRE : 110.6317 Euro
VOLUME : 5 000.0000
INFORMATIONS AGREGEES