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    DG   FR0000125486

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VINCI : Document AMF CP. 2023DD897657

01/05/2023 | 18:27
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2023DD897657

28 avril 2023

FR0000125486 - DD156352

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

Christian Labeyrie, DGA

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : VINCI

LEI : 213800WFQ334R8UXU83

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 26 avril 2023

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Cession

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0000125486DG

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 110.5940 Euro

VOLUME : 4 000.0000

PRIX UNITAIRE : 110.6606 Euro

VOLUME : 6 000.0000

PRIX UNITAIRE : 110.6317 Euro

VOLUME : 5 000.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 110.6332 Euro

VOLUME : 15 000.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : OUI

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 28 avril 2023

COMMENTAIRES :

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

Vinci SA published this content on 01 May 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 01 May 2023 16:26:04 UTC.


© Publicnow 2023
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CA 2023 66 537 M 72 998 M -
Résultat net 2023 4 636 M 5 086 M -
Dette nette 2023 17 436 M 19 129 M -
PER 2023 13,8x
Rendement 2023 3,89%
Capitalisation 63 094 M 69 632 M -
VE / CA 2023 1,21x
VE / CA 2024 1,17x
Nbr Employés 265 303
Flottant 85,9%
Graphique VINCI
Durée : Période :
VINCI : Graphique analyse technique VINCI | Zonebourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique VINCI
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesHaussièreHaussièreHaussière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACHETER
Nombre d'Analystes 20
Dernier Cours de Clôture 112,20 €
Objectif de cours Moyen 123,08 €
Ecart / Objectif Moyen 9,70%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Xavier Huillard Deputy General Manager & Senior EVP
Christian Labeyrie Chief Financial Officer & Executive Vice President
Robert Castaigne Independent Director
Yannick Assouad Lead Independent Director
Graziella Gavezotti Independent Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
VINCI20.27%69 632
LARSEN & TOUBRO LIMITED7.74%40 633
CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING CORPORATION LIMITED20.99%39 852
CHINA RAILWAY GROUP LIMITED67.09%30 834
QUANTA SERVICES, INC.19.05%24 625
CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION COMPANY LIMITED39.47%23 929
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