VINCI : Français

Sommaire

Entretien avec Hugues Fourmentraux 02

Gouvernance 06

Chiffres clés 2021 08

10

Des réalisations décarbonées

20

Des rénovations intelligentes

38

Des ouvrages de haut niveau environnemental

56

Des chantiers vertueux

30

Des ensembles mixtes & flexibles

48

Des énergies & des ressources préservées

66

Des territoires équilibrés & attractifs

« Un cycle a été bouclé, qui a permis à VINCI Construction France de se réinventer sans rien perdre de ses racines, et d'être prêt pour relever les défis sociétaux, écologiques et économiques qui se présentent. »

HUGUES FOURMENTRAUX,

DIRECTEUR GÉNÉRAL DE VINCI CONSTRUCTION EN CHARGE DE LA DIVISION

VINCI CONSTRUCTION FRANCE

Que retenez-vous de l'évolution de l'activité de VINCI Construction France en 2021 ?

H. F. - Si l'activité a bénéficié du report d'opérations qui n'avaient pu être réalisées en 2020, le manque de visibilité à court et moyen termes, l'imprévisibilité des vagues épidémiques et des variants de Covid-19 n'ont cessé de perturber notre quotidien, celui de nos partenaires, de nos clients… et des clients de nos clients. Les pénuries de matériaux, les tensions sur les prix, les difficultés rencontrées par de nom- breux fournisseurs ou sous-traitants locaux ont com- plexifié la vie des chantiers. Néanmoins, dans ce contexte mouvant, grâce à l'énergie collective de nos équipes et à la mobilisation de toutes les par- ties prenantes, nous avons réalisé un bel exercice avec plus de 6 900 opérations poursuivies, livrées ou engagées, tous métiers confondus. Notre chiffre d'affaires s'est élevé à 5,32 milliards d'euros, soit une hausse de 9,4 % par rapport à 2020. Notre résul- tat opérationnel sur activité s'élève à 160 M€, et la prise de commandes a permis d'aborder 2022 avec 80 % de l'activité sécurisée. En 2021, nous sommes allés au bout de la démarche de recovering que nous avions lancée en 2017. Un cycle a été bou- clé, qui a permis à VINCI Construction France de se réinventer sans rien perdre de ses racines, et d'être prêt pour relever les défis sociétaux, écologiques et économiques qui se présentent. Et ceci d'autant plus que les marchés offrent des perspectives tan-gibles. Évoquons par exemple la mutation en cours des programmes d'immobilier tertiaire, les plans de relance industrielle, le Ségur de la santé, les inves- tissements pour la mobilité et les infrastructures, le Grand Paris, l'accélération sur le nucléaire civil tout comme le déploiement soutenu des stratégies de transition énergétique et de rénovation du parc de logements. Autant d'actions qui devraient conso- lider durablement l'activité du secteur dans un équi- libre retrouvé entre les commandes publiques et privées. À nous de rester humbles face aux incer- titudes tant sanitaires que géopolitiques que nous

« La vigilance partagée en matière de sécurité comme de santé est seule à même de nous faire franchir un palier décisif en 2022. »

vivons, et de savoir néanmoins saisir ces opportunités pour continuer à faire œuvre utile au plus près des territoires, en conjuguant économie, environnement, qualité, frugalité, santé et sécurité pour augmenter notre performance globale.

Vous dites souvent que rien de ce qui est fait au sein de l'entreprise n'a de sens sans exemplarité en matière de sécurité et de préservation de l'intégrité physique de chacun…

H. F. - VINCI Construction France érige en priorité abso- lue la santé et la sécurité de ses équipes, de celles de ses partenaires comme de ses clients. En 2021, nous avons consolidé le travail engagé sur l'évalua- tion des risques majeurs et sur la prévention au quo- tidien des risques récurrents. Cela passe par toujours plus d'implication des responsables et des enca- drants sur le terrain, et par le partage des mêmes niveaux d'exigence par tous ceux, partenaires et sous- traitants, qui interviennent sur nos opérations, car la prévention est bien l'affaire de tous ! Travailler sur un chantier propre et sûr, où des règles rigoureuses et

« En 2022, dans la nouvelle configuration du pôle VINCI Construction en France et de son organisation par grands métiers, nos équipes continueront d'élever leur niveau de performance, afin de renforcer leurs engagements pour les hommes et pour la planète. »

exigeantes sont appliquées pour protéger chacun, doit être considéré comme une chance et non comme une contrainte. La vigilance partagée en matière de sécurité comme de santé est seule à même de nous faire franchir un palier décisif en 2022.

VINCI Construction France s'est engagé d'ici à 2030 sur des objectifs environnementaux ambitieux, en cohérence avec les axes prioritaires du groupe VINCI : agir pour le climat, optimiser les ressources grâce à l'économie circulaire et préserver les milieux naturels. Où en êtes-vous dans le déploiement de cette stratégie ?

H. F. - On peut parler d'un changement de braquet. Tout le contenu de ce rapport d'activité en témoigne. Cette année, c'est à la mobilisation active et créative dans ce domaine de nos presque 18 500 collaborateurs que je souhaite rendre hommage. 2021 a vu se démultiplier, au cœur de l'entreprise et de ses filiales,les actions qui traduisent les ambitions du Groupe. Le Prix de l'Environnement VINCI en a été l'illustra- tion : 289 initiatives ont été déposées par les femmes et les hommes de VINCI Construction France lors de la première édition de ce concours visant à dis-tinguer les initiatives en faveur de l'environnement les plus innovantes, réplicables et impactantes. À la clé : le Grand Prix pour la démarche Exegy®, partagé au sein de VINCI Construction, et un prix Technique pour REHASKEEN®, la solution développée et mise en œuvre par VINCI Construction France pour la réno-vation thermique des façades à partir de panneaux préfabriqués sur mesure.

Incarner au quotidien l'ambition de lutter contre le réchauffement climatique a commencé à devenir un réflexe. C'est le cas notamment avec la généra-lisation du recours sur nos chantiers à des bétons bas carbone Exegy® et à la mise en œuvre de solu-tions ultra-bas carbone. Leviers majeurs sur la voie de la décarbonation de notre industrie, ces maté- riaux peu émissifs doivent devenir un standard sur des opérations de toutes tailles, en bâtiment comme en génie civil. Le défi de 2022 consiste à faire savoir plus largement que ces offres et ces solutions existent et à expliquer qu'il n'y a pas de risques à les retenir, car certains clients peuvent apparaître encore sceptiques.

Des dynamiques similaires sont à l'œuvre dans les domaines des matériaux biosourcés, de la massifica- tion de la rénovation énergétique, de l'économie cir- culaire comme de la préservation de la biodiversité.

Parallèlement, un effort massif a été engagé pour sensibiliser et former les collaborateurs de l'entreprise aux sujets de responsabilité sociétale. En quoi est-ce essentiel ?

H. F. - C'est crucial pour donner à l'entreprise un coup d'avance et une capacité d'anticipation face à ces enjeux. Il s'agit d'assurer la montée en compétences sur ces sujets de toutes nos équipes sur toute la chaîne, des études de prix à l'exécution.

Nous avons renforcé nos actions relatives à l'éthique et au respect des droits humains, que ce soit dans lecadre de la démarche de prévention du risque social dans le recours à la sous-traitance que de l'aligne- ment sur les meilleures pratiques en matière de lutte anticorruption et de transparence.

« Incarner au quotidien l'ambition de lutter contre le réchauffement climatiquea commencé à devenir un réflexe. »

Il y a un cercle vertueux, au service de la perfor- mance globale de l'entreprise, à entretenir en aidant nos équipes à être à l'aise avec tous les sujets que nous évoquons dans ce rapport d'activité.

C'est dans cet esprit qu'en 2021, plusieurs collaborateurs ont rejoint la communauté des Maîtres Bâtisseurs, ces professionnels aguerris, à la fois "passeurs de savoirs" et "boussoles de référence", incarnant les meilleures pratiques de l'entreprise en matière de production. Concourent aussi à cet élan nos actions pour soutenir le développement profes- sionnel des femmes, à tous les niveaux de l'organi-sation et à chaque étape de leur carrière, à travers des actions de coaching ou de mentorat. En effet, je suis convaincu que renforcer la mixité et la diver-sité parmi les talents réunis au sein de notre entre- prise est un facteur déterminant au service de notre compétitivité.

Les équipes du siège de VINCI Construction France ont rejoint en novembre 2021 l'archipel, la maison commune du groupe VINCI à Nanterre. Une nouvelle page de l'histoire de l'entreprise s'est-elle ouverte ?

H. F. - Effectivement, avec ses espaces de travail collabo-ratifs et évolutifs, les échanges rendus plus fluides avec les collègues des autres entités de VINCI, l'archipel incarne une forme de mutation de nos vies au travail. Cela résonne aussi avec le fait que, depuis le début 2021, nous avons commencé à écrire le préambule d'une nouvelle histoire dans le cadre d'un nouveau pôle VINCI Construction enrichi de

nos collègues d'Eurovia.

En France, le réseau d'entreprises de proximité com-

binant VINCI Construction France et Eurovia repré- sente un maillage du territoire sans comparaison dans notre secteur, et la nouvelle organisation par métiers sur laquelle nous sommes en train de travail- ler doit nous permettre d'aller encore plus loin dansla maîtrise de notre destin, de l'acte de produire, et dans notre façon de relever les défis du développe-ment durable qui sont face à nous.

Ces derniers nous poussent à faire évoluer nos métiers. Pas seulement les façons de concevoir et de construire les ouvrages, mais également la manière d'appréhender les affaires. La complexité des enjeux auxquels nous comme nos clients et tous les acteurs privés et publics sommes confrontés, nous conduit à adopter une approche toujours plus inclusive et globale pour co-élaborer de nouvelles solutions ensemble - décideurs politiques et par- tenaires économiques, maîtres d'ouvrage et maîtres d'œuvre, riverains et usagers -, en pensant simulta- nément le court, le moyen et le long terme.

2022 est une année charnière pour VINCI Construction France, qui fête d'ailleurs ses 15 ans. Un âge où s'ouvrent de nouveaux possibles. Un âge de choix, d'orientations, d'une nouvelle maturité.

Le moment d'une nouvelle réinvention qui tombe à point nommé, dans un contexte économique tou-jours plus stimulant.

Tout dans la culture de VINCI Construction France nous y a préparés : nos expertises reconnues, notre ancrage local, notre ingénierie intégrée, notre sens du dialogue et notre esprit d'entreprise.

En 2022, dans la nouvelle configuration du pôle VINCI Construction en France et de son organisation par grands métiers, nos équipes continueront d'élever encore leur niveau de performance, afin de renfor-cer leurs engagements pour les hommes et pour la planète, en étant encore plus proches des évolutions de leurs marchés et des attentes de leurs clients.

Comité d'orientationstratégique

01. Hugues Fourmentraux Directeur général de VINCI Construction en charge de la division VINCI Construction France

02. Laurent Nauche Directeur général adjoint en charge des activités des régions Sud-Ouest, Sud-Est et Centre-Est, des Travaux publics lle-de-France et des Travaux maritimes et fluviaux

03. Alain Le Doeuff Directeur général adjoint en charge des directions opérationnelles Ouest et Nord-Est, d'Arbonis, de Novelige et de Steeleom, ainsi que de Botte Fondations

04. Yves Boulu-Gauthier Directeur général adjoint en charge des Ouvrages fonctionnels Bâtiment Ile-de-France

05. Vincent Correale Directeur opérationnel Ouvrages fonctionnels neufs Ile-de-France

06. Laurent Kosior Directeur opérationnel Habitat Ile-de-France

AU 31 MARS 2022

07. Franck Duclos Directeur opérationnel Sud-Ouest

08. Frédéric Bernadet Directeur opérationnel Travaux publics Ile-de-France et Travaux maritimes

09. Gaëlle Plé-Boishardy Directrice de la Transformation et de l'Accompagnement du changement

10. Mathieu Jahan Secrétaire général

11. Rémi Lefeuvre Directeur des Ressources techniques et opérationnelles

12. Hervé Di Rosa Directeur du Développement commercial

13. Laure Boutinet Directrice des Ressources humaines

14. Xavier Defaux

Directeur de la Communication

