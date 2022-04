COMMUNIQUE DE PRESSE

Nanterre, le 6 avril 2022

VINCI Highways détient désormais 100 % de TollPlus Inc,

fournisseur de solutions technologiques liées à la mobilité

Renforcement sur le marché des solutions technologiques de gestion de la mobilité

Un secteur en fort développement, particulièrement aux Etats-Unis

VINCI Highways annonce l’acquisition des 70 % qu’elle ne détenait pas dans TollPlus Inc, société spécialisée dans les systèmes de gestion des péages autoroutiers et des solutions de mobilité.

Actionnaire de TollPlus à hauteur de 30 % depuis 2016, VINCI Highways s’est ainsi développée sur le marché du péage en flux libre (freeflow), aux Etats-Unis (Texas et Californie, deux Etats à la pointe en matière d’innovation technologique), en Europe (République d’Irlande) et en Inde.

TollPlus, qui sera désormais consolidée par intégration globale dans les comptes du groupe VINCI, emploie plus de 350 personnes.

Grâce à cette acquisition, VINCI Highways devient un acteur de premier plan de la collecte électronique des péages (ETC). Ce marché est en forte croissance, particulièrement aux Etats-Unis.

Belen Marcos, directrice générale adjointe de VINCI Concessions et présidente de VINCI Highways, a déclaré : « Cette acquisition fait bénéficier VINCI Highways de l’une des meilleures technologies du marché, et soutient sa stratégie de développement dans les projets autoroutiers flux libre aux Etats-Unis, pour lesquels la maîtrise des technologies back-office est indispensable ».

À propos de VINCI Highways

VINCI Highways, filiale de VINCI Concessions, est un leader des concessions, opérations et services de mobilité routière. VINCI Highways conçoit, finance, construit et opère des autoroutes, réseaux urbains, ponts, tunnels et services de péages sur un réseau de plus de 4000 km dans 16 pays. VINCI Highways met à profit son savoir-faire pour garantir les meilleurs standards de performance et de sécurité et assurer une expérience positive aux automobilistes.

