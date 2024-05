IMPACTER POSITIVEMENT LA VILLE

VINCI Immobilier est aux avant-postes des grandes transitions qui redéfinissent aujourd'hui les villes dans leurs fonctions et le rapport des hommes aux espaces, privés et publics. Les façons d'habi- ter, de travailler, de se divertir, de se déplacer et de consommer évoluent. À l'aune de sa vision, « Rendre possible la ville de demain », le Groupe a décidé de se réinventer pour accompagner ces transformations et répondre aux nouvelles attentes des parties pre- nantes. Dans un monde qui bouge, VINCI Immobilier affirme son identité de promoteur ensemblier parte - naire, citoyen et créatif.

MAÎTRISER LA DIVERSITÉ

DES EXPERTISES URBAINES

Présent sur les métiers complémentaires de la promotion immobilière, de l'exploitation et des services immobiliers, VINCI Immobilier peut répondre à tous les besoins adressés par les investisseurs, les insti- tutionnels, les particuliers et les bailleurs sociaux. Le Groupe conçoit et réalise des programmes de logements, de bureaux, de commerces, d'hôtellerie, ainsi que des produits mixtes et atypiques ou indus- triels. Il intervient à échelle d'aménagement et exploite aussi des résidences gérées pour seniors, étudiants, et jeunes actifs. Pour garantir des réponses innovantes et adaptées, VINCI Immobilier privilégie une approche d'écosystème dynamique. Animés par nos valeurs de responsabilité, d'intégrité, de solidarité et d'agilité, nos collaborateurs créent des lieux de vie ressourçants, responsables et participant à la cohésion sociale.

S'ENGAGER EN FAVEUR

DE L'ENVIRONNEMENT

ET DE L'INCLUSION

Le modèle historique de développement foncier en extension urbaine n'étant plus tenable, l'entreprise s'est déjà engagée dans une transformation profonde de son modèle économique. Ainsi, dès 2022, vingt ans avant