VINCI : Rapport sur les comptes de l'exercice 2021

Rapport de gestion du conseil d'administration - sections A&B

A. Rapport sur les comptes de l'exercice

1. Comptes consolidés

Après une année 2020 très impactée par la Covid-19, mais qui avait montré la résilience du Groupe et sa capacité d'adaptation rapide face à une situation inédite, VINCI enregistre en 2021 un fort rebond d'autant plus remarquable que le contexte sanitaire n'est pas encore stabilisé.

La hausse du chiffre d'affaires, qui dépasse son niveau de 2019, et le redressement des résultats s'accompagnent d'une génération de cash-flow d'un niveau record.

L'activité de VINCI Energies a été très tonique et sa marge opérationnelle à nouveau en progrès, illustrant la pertinence du positionnement et de l'organisation de l'entreprise, qui bénéficie de fortes tendances de fond : efficacité énergétique ; demande croissante en électricité ; révolution digitale.

Le regroupement au sein d'un nouveau pôle, engagé en début d'exercice, de VINCI Construction et d'Eurovia a produit ses premiers effets positifs avec une organisation structurée en 3 piliers : métiers de spécialités, grands projets et réseaux de proximité en France et à l'international. Le chiffre d'affaires et les résultats sont en hausse par rapport à 2019 et les commandes se maintiennent à un niveau élevé grâce au dynamisme des activités de fonds de commerce.

Les carnets de commandes, qui avaient bénéficié en 2020 de plusieurs prises de commandes exceptionnelles, se maintiennent à leur plus haut niveau historique. Le Groupe dispose ainsi d'une bonne visibilité pour continuer de faire preuve de sélectivité et d'améliorer ses marges.

Le fort rebond du trafic de VINCI Autoroutes, suite à la levée des mesures de restriction aux déplacements au cours du 1er semestre, constitue une autre satisfaction de l'année. Les trafics - tant des véhicules légers que des poids lourds - sont désormais supérieurs à leur niveau d'avant crise sanitaire.

VINCI Airports, fortement impacté sur une grande partie de l'année par les limitations aux voyages en vigueur dans de nombreux pays, a observé une amélioration continue de ses trafics depuis l'été, même si la situation demeure très contrastée selon les zones. Dans ce contexte, le pôle a bénéficié des premiers effets des plans d'économies drastiques précédemment engagés.

En matière de développement, 2021 aura été marquée par la finalisation de l'acquisition de Cobra IS, société regroupant les activités énergie d'ACS. Cette opération stratégique vise à la fois à bâtir un leader mondial dans l'ingénierie, les travaux et les services liés à l'énergie - domaine d'activité où le Groupe est déjà très présent - et à accélérer son entrée dans les concessions d'énergie renouvelable, un secteur porteur où Cobra IS dispose d'une expertise reconnue.

Par ailleurs, le portefeuille de concessions de VINCI s'est enrichi avec l'obtention de la concession pour 30 ans de l'aéroport de Manaus et de six autres aéroports en Amazonie, d'un cinquième partenariat public-privé (PPP) autoroutier en Allemagne et du premier PPP autoroutier de République tchèque.

Il faut également mentionner la création par VINCI, associé notamment à Air Liquide et TotalEnergies, du plus grand fonds d'investissement mondial dédié au développement des infrastructures d'hydrogène décarboné.

Le potentiel de développement des métiers de VINCI, au cœur des enjeux du monde de demain, n'a jamais été aussi important : transformation des villes et du cadre bâti pour un moindre impact environnemental, besoins croissants de mobilité nécessitant la décarbonation des infrastructures de transport, révolution digitale.

Face à l'urgence de l'action, le Groupe a accéléré son engagement environnemental, conscient de la responsabilité que lui confère sa position de leader, tout en prenant en compte les impacts sociaux et sociétaux de ses activités.

C'est avec enthousiasme et détermination que VINCI ouvre un nouveau chapitre de sa longue histoire, depuis « l'archipel » - son nouveau siège social à Nanterre - vitrine de ses savoir-faire.

Xavier HUILLARD

Président-directeur général