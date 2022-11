VINCI à la COP27 : retour sur l'événement planétaire pour le climat

21 Novembre 2022 - Développement durable - Egypte

Du 6 au 18 novembre s'est tenue la 27ème Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (COP 27) à Charm el-Cheikh, en Égypte. VINCI, représenté notamment par sa directrice de l'environnement, Isabelle Spiegel, y a présenté pendant trois jours ses engagements et actions en faveur du climat.

Pour VINCI, participer à cette COP était essentiel : d'abord parce qu'elle se déroulait sur le continent africain, où le Groupe emploie plus de 15 000 collaborateurs et est présent depuis de nombreuses décennies. Mais aussi parce qu'« il fait partie du mouvement des entreprises qui non seulement s'engagent mais sont dans le temps de l'action pour la transition environnementale », résume Isabelle Spiegel.

Les discussions auxquelles Isabelle Spiegel, mais aussi Karim Selouane, ancien intrapreneur de VINCI et fondateur de Resallience, ont participé du 15 au 17 novembre abordaient les trois points principaux de l'agenda officiel de l'événement :

· La traduction en actes des engagements pris pour réduire les émissions de gaz à effet de serre

· L'augmentation des financements consacrés à l'adaptation au changement climatique

· La question des pertes et dommages liés aux changement climatique (c'est-à-dire le dédommagement par les pays les plus riches des pays les plus pauvres)

Pendant la journée du 15 novembre, dédiée à la thématique de l'énergie, les discussions ont porté sur le rôle de la construction dans la transition énergétique, à travers la sobriété et l'efficacité énergétique ainsi que la décarbonation. VINCI a ainsi mis en avant sa solution d'isolation thermique des bâtiments Rehaskeen ® ou les installations de production d'énergie décarbonée, comme les centrales solaires en cours d'installation dans les aéroports de son réseau. Deuxième sujet de la journée pour le Groupe, l'hydrogène. Le message à retenir selon Isabelle Spiegel ? « Il va falloir multiplier par au moins six les capacités de production d'hydrogène décarboné d'ici 2050 et opérer un changement d'échelle ».

La table ronde du 16 novembre était consacrée aux synergies entre le secteur public et privé. C'est-à-dire à la manière dont les acteurs privés interviennent et alimentent les décisions et réflexions d'ordre public. C'est l'exemple de l'objectif ZAN, pour Zéro Artificialisation Nette, que VINCI Immobilier s'est engagé à atteindre d'ici 2030, soit 20 ans avant l'échéance fixée par la loi française Climat et Résilience.

Enfin, les solutions étaient au cœur des conférences de la dernière journée, le 17 novembre : la première d'entre elle, introduite par l'ambassadeur de France en Égypte et le ministre des Transports égyptien se concentrait sur les transports bas carbone, tandis que la deuxième, introduite par la ministre française de la Transition énergétique, se penchait sur la décarbonation du secteur du bâtiment et de la construction en général.

Découvrez en vidéo les solutions développées par VINCI présentées par Isabelle Spiegel !

Découvrez en vidéo les solutions développées par VINCI présentées par Isabelle Spiegel !