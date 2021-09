VINCI : finalise le financement du PPP de la nouvelle route fédérale B247 en Allemagne

credit-DEGES-Michael Ritter 2019

23 septembre 2021 - 18:15 - Nouveaux contrats - Allemagne

· Première route fédérale à être construite et opérée dans le cadre d'un partenariat public-privé (PPP) en Allemagne

· PPP de 30 ans représentant un investissement total d'environ 500 millions d'euros

Le 23 septembre 2021, VINCI Concessions a conclu avec succès, dans un délai record de deux mois, le financement du contrat de PPP de la nouvelle route fédérale B247 reliant les villes de Mühlhausen et Bad Langensalza, dans le land de Thuringe. Celui-ci lui avait été attribué en juillet 2021 par la DEGES, l'entité publique chargée du développement des infrastructures de transport en Allemagne.

Le projet, d'une durée de 30 ans, et d'un montant total d'environ 500 millions d'euros, recouvre la conception, le financement, la construction et l'exploitation d'une nouvelle route fédérale de 22 km. Il s'y ajoute également la réalisation de 6 km voies d'accès supplémentaires. La rémunération du concessionnaire sera assurée par une redevance liée à la disponibilité de l'infrastructure, sans risque trafic (availability payment).

VINCI Concessions a créé une société de projet qui sera chargée de la maîtrise d'ouvrage, ainsi que de l'exploitation et de la maintenance.

Les travaux, d'un montant d'environ 350 millions d'euros, commenceront le 1er octobre 2021 et dureront environ 4 ans. Ils seront financés par un emprunt de 186 millions d'euros - essentiellement sous la forme d'un placement obligataire privé de près de 30 ans - ainsi que par une subvention du concédant. La construction sera réalisée par les filiales de VINCI Construction en Allemagne (Eurovia Deutschland et VINCI Construction Terrassement). Le projet recyclera et réutilisera jusqu'à 30 % de l'asphalte et 100 % du béton de la section existante.

Avec un trafic quotidien estimé à 15 000 véhicules, dont environ 15 % de poids lourds, la nouvelle route fluidifiera la mobilité dans le nord-est de la Thuringe, améliorera la sécurité routière et la qualité de vie des riverains en soulageant la circulation de la route existante, traversant plusieurs agglomérations.

Première route fédérale allemande à être attribuée à un opérateur privé dans le cadre d'un PPP, ce projet renforce le leadership de VINCI Concessions en tant que premier concessionnaire routier en Allemagne avec cinq PPP, en synergie avec les filiales locales de VINCI Construction, dont Eurovia Deutschland, l'un des principaux acteurs locaux de la construction d'infrastructures de transport dans le pays.

En Allemagne, le groupe VINCI emploie plus de 15 000 collaborateurs au travers d'un réseau d'entreprises locales dont certaines ont plus d'un siècle d'existence.

