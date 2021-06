VINCI : UBS revalorise de 5%

UBS a maintenu sa recommandation d'Achat sur le titre Vinci, tout en relevant son objectif de cours de 100 à 105 euros. La banque suisse explique cette décision par l'intégration des services industriels d'ACS dans ses estimations. "L'acquisition d'ACS IS s'accompagne d'un portefeuille de projets de développement de 15 GW dans le domaine des énergies renouvelables, explique UBS. Vinci a l'ambition de développer au moins 1 GW par an, mais nous pensons qu'au fil du temps, ce développement sera accéléré".



"Pour l'instant, cela n'a pas d'importance dans notre évaluation, mais à plus long terme, nous pensons que les énergies renouvelables auront un poids plus significatif dans l'évaluation. La clé est la capacité à créer de la valeur", ajoute l'analyste.