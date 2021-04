VINCI : remporte l'exploitation de sept aéroports brésiliens pour 30 ans

Vinci a annoncé avoir remporté une concession de 30 ans portant sur l’exploitation de sept aéroports de la région Nord du Brésil. Il s'agit de ceux de Manaus, Porto Velho, Rio Branco, Boa Vista, Cruzeiro do Sul, Tabatinga et Téfé. Portes d’entrée sur l’Amazonie et les Etats brésiliens voisins, ces aéroports ont accueilli 4,7 millions de passagers en 2019 et sont essentiels pour le désenclavement d’une région vaste de 3,8 millions de km2.



Vinci Airports aura la charge d'assurer les opérations, la maintenance et la modernisation des terminaux et des pistes, ainsi que de transformer ces aéroports en infrastructures durables, avec pour objectif zéro émission nette. Le groupe français prévoit l'installation de parcs photovoltaïques, le traitement des déchets et des eaux usées, la mise en place de laboratoires de biodiversité, ainsi que des projets de puits carbone avec des ONG locales.



Par ailleurs, Vinci Airports affirme qu'il s'emploiera à accompagner la reprise économique du Brésil en contribuant au développement du trafic passagers et de l'activité de fret à Manaus, 3ème aéroport de fret du Brésil. Pilier du développement économique et social de l'Amazonie, Manaus joue un rôle important dans l'économie brésilienne, notamment dans le domaine de l'industrie électronique en forte croissance.