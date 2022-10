Nanterre, le 6 octobre 2022

VINCI place avec succès une émission obligataire de 650 M€ à 10 ans

VINCI annonce le succès du placement d’une émission obligataire de 650 millions d’euros à échéance octobre 2032, assortie d’un coupon annuel de 3,375 %.

Cette opération, sursouscrite 2,5 fois, a reçu un accueil très positif des investisseurs, confirmant leur confiance dans la qualité du crédit de la société notée A- par Standard & Poor’s avec perspective stable, et A3 par Moody’s avec perspective stable.

Réalisée dans le cadre de son programme EMTN, cette émission permet à VINCI d’allonger la maturité moyenne de sa dette (6,9 ans au 30 juin 2022) dans de bonnes conditions au regard de la situation actuelle du marché du crédit.

Les Teneurs de Livres de l’opération sont : CACIB et Société Générale (Coordinateurs Globaux), Barclays, Commerzbank, Mizuho, NatWest Markets et RBC CM.

A propos de VINCI

VINCI est un acteur mondial des métiers des concessions, de l’énergie et de la construction, employant plus de 260 000 collaborateurs dans une centaine de pays. Sa mission est de concevoir, financer, construire et gérer des infrastructures et des équipements qui contribuent à l’amélioration de la vie quotidienne et à la mobilité de chacun. Parce que sa vision de la réussite est globale, VINCI s’engage sur la performance environnementale, sociale et sociétale de ses activités. Parce que ses réalisations sont d’utilité publique, VINCI considère l’écoute et le dialogue avec l’ensemble des parties prenantes de ses projets comme une condition nécessaire à l’exercice de ses métiers. L’ambition de VINCI est ainsi de créer de la valeur à long terme pour ses clients, ses actionnaires, ses salariés, ses partenaires et pour la société en général. www.vinci.com

Ce communiqué de presse est un document d’information officiel du groupe VINCI.

CONTACT PRESSE

Service de presse VINCI

Tél : +33 1 57 98 62 90

media.relations@vinci.com

Pièce jointe