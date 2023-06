Nanterre, le 15 juin 2023

VINCI remporte un contrat lié à une nouvelle interconnexion électrique

entre la France et l’Espagne

Conception/construction de deux stations de conversion d’énergie électrique

Capacité cumulée de 2 GW

Montant d’environ 300 millions d’euros pour les entreprises de VINCI





Le groupement composé de VINCI Energies, VINCI Construction et Hitachi Energy (mandataire) s’est vu attribuer par INELFE (Interconnexion Électrique France-Espagne) - entreprise commune associant les gestionnaires des réseaux de transport d’électricité espagnol (Red Eléctrica) et français (RTE) en charge de la construction et de la mise en service de toutes les connexions transfrontalières entre les deux pays - un contrat de conception/construction de deux stations terrestres de conversion d’énergie électrique.

Situées en France et en Espagne, ces stations transformeront le courant alternatif des réseaux électriques en courant continu. Elles seront reliées par un câble de 400 km - dont 300 km sous-marins dans le golfe de Gascogne - permettant l’échange d’énergie entre les deux pays avec une capacité cumulée de 2 GW.

Cette nouvelle interconnexion augmentera la fiabilité de l'approvisionnement en électricité, permettra d'intégrer davantage les énergies renouvelables dans les réseaux électriques et contribuera à créer un système plus efficace.

VINCI aura, pour un montant d’environ 300 millions d’euros, la responsabilité de la conception et de la réalisation des travaux de génie civil et électrique des stations. De son côté, Hitachi Energy fournira le procédé HVDC (High Voltage Direct Current). La livraison de ces stations est attendue en 2028.

