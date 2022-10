Nanterre, le 3 octobre 2022

VINCI signe deux importants contrats pour des lignes à haute tension au Brésil :

un contrat de PPP et un contrat de conception-construction

Un premier contrat de partenariat public-privé pour la conception, la construction et l'exploitation de plus de 1 000 km de lignes à haute tension dans l’État du Minas Gerais

Un montant d’investissement pour ce premier contrat de 3,484 millions de BRL (670 millions d’euros), pour une période d'exploitation de 30 ans

Un second contrat de conception-construction de 1 000 km de lignes à haute tension dans le même État.





Cobra IS, filiale de VINCI, a signé un important contrat de PPP au Brésil, à l’issue d’enchères organisées par l’Agence nationale de l’énergie électrique (ANEEL). Situé dans l’État du Minas Gerais, près de Sao Paulo, ce contrat porte sur le financement, la conception, la construction et l’exploitation de six lignes de transmission de 500 kV à déployer sur 1 020 km, quatre tronçons de lignes de transmission sur une distance de 63 km, une nouvelle sous-station et huit extensions de sous-stations.

Ce contrat s’élève à 3,484 millions de BRL (670 millions d’euros). Plus de 5 000 employés seront mobilisés pour les travaux de construction qui devraient s’achever fin 2027, pour une période d’exploitation et de maintenance de 30 ans.

Le second contrat de conception-construction représente un montant de 2 007 millions de BRL (386 millions d’euros). Il prévoit l’installation de 980 km de lignes de transmission dans l’État de Minas Gerais, dans la région d’Espírito Santo, de trois nouvelles sous-stations et de cinq extensions de sous-stations. Ces travaux devraient mobiliser 4 900 employés, pour une livraison prévue d’ici la fin de l’année 2027.

Ces projets contribuent à développer l’activité de Cobra IS au Brésil, pays dans lequel l’entreprise a déjà installé environ 32 000 km de lignes électriques depuis 20 ans.

