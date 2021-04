VINCI: un trimestre solide et un carnet de commande record boostent le titre

Vinci profite d'une solide publication trimestrielle pour se hisser parmi les meilleures performances du jour au CAC 40, le titre du géant du BTP progressant de 1,2% à 88 euros. Hier soir, le groupe a publié un chiffre d'affaires au premier trimestre 2021 de 10,2 milliards d'euros, en hausse de 5% sur un an, et de 9% par rapport au premier trimestre 2019. L'activité a ainsi dépassé de 11,5% les estimations de JPMorgan et de Deutsche Bank. L'amélioration provient en particulier des revenus plus élevés que prévu tirés du contracting.



Ce segment a notamment vu l'activité de Construction se porter à merveille, grâce à une croissance de 10% à 5,26 milliards d'euros, dépassant ainsi largement les attentes des deux banques. Vinci Energies a quand elle progressé de 7,3% à 3,41 milliards d'euros, dépassant là-aussi les prévisions des analystes. Ces deux pôles, avec un chiffre d'affaires cumulé de 8,67 milliards d'euros, ont même dépassé de 8,5% leur performance du premier trimestre 2019 (à 7,984 milliards d'euros).



Les Concessions ont en revanche chuté de 22,2%, à 1,33 milliard d'euros, plombées par de Vinci Aéroport. Le chiffre d'affaires de la division a en effet dégringolé 70,1%, à 155 millions d'euros, pénalisé par les restrictions sanitaires qui ont réduit le trafic dans les aéroports du groupe de 77,8% sur le trimestre. Les Autoroutes ont pour leur part limité la casse, avec léger recul de 0,4% à 1,11 milliard d'euros, traduisant une baisse limitée du trafic de 2,8%, malgré les mesures de confinement.



Le carnet de commandes au 31 mars 2021 atteint quant à lui un niveau record, à 45,8 milliards d'euros. Il est en augmentation de 21% sur 12 mois et représente près de 15 mois d'activité moyenne des pôles Vinci Construction et Vinci Energies



L'endettement financier net consolidé au 31 mars 2021 s'établit à 18,6 milliards d'euros, en baisse de 3,5 milliards d'euros sur un an. Par rapport au 31 décembre 2020, il affiche une hausse de 0,6 milliard d'euros, traduisant l'augmentation saisonnière du besoin en fonds de roulement. La trésorerie s'établit pour sa part à de 18,3 milliards d'euros, contre 19,2 milliards à fin décembre 2020.



Enfin, Vinci a maintenu ses perspectives pour l'année 2021 présentées à l'occasion de la publication des comptes annuels 2020, à savoir une progression de l'activité et des résultats du contracting.



JPMorgan et Deutsche Bank ont toutes les deux maintenu leurs recommandations, à Surpondérer pour la première et Achat pour la seconde, avec des objectifs de cours respectifs de 105 et 102 euros respectivement.