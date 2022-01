VINCI : va réaliser l'axe routier Takitimu North Link, au sud-est d'Auckland en Nouvelle Zélande

19 janvier 2022 - 18:00 - Nouveaux contrats - Australie

• Une nouvelle route à 2x2 voies de 6,8 km

• Un projet destiné à améliorer la sécurité routière et l'accessibilité de la région, avec un accent particulier porté à la protection de la biodiversité

• Un contrat de 655 millions de dollars néo-zélandais (391 millions d'euros)

HEB Construction, filiale de VINCI Construction en Nouvelle-Zélande, va réaliser en groupement avec Fulton Hogan la conception et la construction du Takitimu North Link, au sud-est d'Auckland.

Ce projet routier vise à soutenir le développement urbain de la région en améliorant son accessibilité. Il permettra en outre de soulager les villes voisines du trafic de poids lourds et améliorera ainsi leur sécurité.

Les travaux, d'un montant de 655 millions de dollars néo-zélandais (391 millions d'euros), dureront environ cinq ans. Ils recouvrent la construction d'une nouvelle route à 2x2 voies, ainsi qu'une voie dédiée aux vélos et aux piétons. Ce projet inclut la réalisation de huit ponts, 29 ponceaux et huit détournements de cours d'eau.

Le chantier emploiera jusqu'à 400 personnes au plus fort de l'activité.

Un suivi archéologique et environnemental sera mené pendant la phase de travaux préparatoires. Sept nouvelles zones humides seront créées et les espèces animales endémiques (poissons, insectes, oiseaux, lézards et chauves-souris) seront protégées.

