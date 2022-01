Vinci : A suivre aujourd'hui

Les aéroports du réseau Vinci Airports ont accueilli près de 32 millions de passagers au quatrième trimestre 2021, un chiffre en baisse de 46% par rapport à la même période de 2019. Cela représente toutefois plus du double du trafic enregistré lors du quatrième trimestre 2020. Sur l’ensemble de l’année 2021, ce sont quelques 86 millions de passagers accueillis, soit un trafic en recul de 66% par rapport à 2019, et en hausse de 12% par rapport à l’année 2020.



Après des résultats très encourageants en octobre et novembre (respectivement -48% et -44%), la fin de l'année a été marquée par un contexte de recrudescence de l'épidémie dans certains pays du fait de l'émergence du variant Omicron. Les mesures prises par les gouvernement ont toutefois été moins sévères qu'un an auparavant.



Ln France, le trafic a gagné environ 20 points à Nantes et Lyon au cours de la période des congés d'automne. Plusieurs compagnies (comme Volotea, Transavia, Swiss, Corsair) ont confirmé l'ouverture de nouvelles lignes à Nantes ou Lyon dès le mois de décembre ou pour la prochaine saison d'été, laissant présager une accélération du trafic dans les mois à venir.