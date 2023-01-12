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Vinci Airports-Trafic passager en hausse de 51% au T4

12/01/2023 | 18:14
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12 janvier (Reuters) - Vinci SA:

* VINCI AIRPORTS - TRAFIC 2022

* TRAFIC AU 4ÈME TRIMESTRE EN HAUSSE DE 51% [46% EN INTÉGRANT OMA] PAR RAPPORT À 2021, EN BAISSE DE 17% [15%] PAR RAPPORT AUNIVEAU PRÉ-COVID

* SUR L'ENSEMBLE DE L'ANNÉE 2022, LE TRAFIC A DOUBLÉ PAR RAPPORT À 2021, S'ÉTABLISSANT À 72% [75%] DU NIVEAU DE RÉFÉRENCE DE 2019

* LES AÉROPORTS DU RÉSEAU VINCI AIRPORTS ONT ACCUEILLI PRÈS DE 50 MILLIONS [PLUS DE 56 MILLIONS] DE PASSAGERS AU 4ÈME TRIMESTRE 2022, SOIT PRESQUE 17 MILLIONS DE PASSAGERS DE PLUS QU'EN 2021 (-17% [-15%] PAR RAPPORT À LA MÊME PÉRIODE DE 2019)

* PLUS DE 186 MILLIONS DE PASSAGERS ONT FRÉQUENTÉ NOS AÉROPORTS SUR L'ENSEMBLE DE L'ANNÉE 2022, PLUS DU DOUBLE DE LA FRÉQUENTATION 2021, EN BAISSE DE 28% [25%] PAR RAPPORT À 2019

* EN DÉCEMBRE, ET HORS ASIE, LE NIVEAU DU TRAFIC ÉTAIT PROCHE D'AVOIR EFFACÉ LA CRISE (-9%) ET LA REPRISE DU TRAFIC INTERNATIONAL AVAIT RATTRAPÉ CELLE DU TRAFIC DOMESTIQUE Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Bureau de Gdansk)


© Reuters 2023
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Résultat net 2022 4 109 M 4 417 M -
Dette nette 2022 18 916 M 20 338 M -
PER 2022 14,0x
Rendement 2022 3,85%
Capitalisation 56 164 M 60 385 M -
VE / CA 2022 1,25x
VE / CA 2023 1,18x
Nbr Employés 218 569
Flottant 84,8%
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Objectif de cours Moyen 112,76 €
Ecart / Objectif Moyen 13,1%
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Christian Labeyrie Chief Financial Officer & Executive Vice President
Robert Castaigne Independent Director
Yannick Assouad Lead Independent Director
Graziella Gavezotti Independent Director
Secteur et Concurrence
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LARSEN & TOUBRO LIMITED1.85%36 580
CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING CORPORATION LIMITED0.00%33 634
FERROVIAL, S.A.4.05%20 108
QUANTA SERVICES-1.27%20 105
CHINA RAILWAY GROUP LIMITED-0.54%18 995