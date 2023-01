Vinci Airports-Trafic passager en hausse de 51% au T4

12 janvier (Reuters) - Vinci SA:

* VINCI AIRPORTS - TRAFIC 2022

* TRAFIC AU 4ÈME TRIMESTRE EN HAUSSE DE 51% [46% EN INTÉGRANT OMA] PAR RAPPORT À 2021, EN BAISSE DE 17% [15%] PAR RAPPORT AUNIVEAU PRÉ-COVID

* SUR L'ENSEMBLE DE L'ANNÉE 2022, LE TRAFIC A DOUBLÉ PAR RAPPORT À 2021, S'ÉTABLISSANT À 72% [75%] DU NIVEAU DE RÉFÉRENCE DE 2019

* LES AÉROPORTS DU RÉSEAU VINCI AIRPORTS ONT ACCUEILLI PRÈS DE 50 MILLIONS [PLUS DE 56 MILLIONS] DE PASSAGERS AU 4ÈME TRIMESTRE 2022, SOIT PRESQUE 17 MILLIONS DE PASSAGERS DE PLUS QU'EN 2021 (-17% [-15%] PAR RAPPORT À LA MÊME PÉRIODE DE 2019)

* PLUS DE 186 MILLIONS DE PASSAGERS ONT FRÉQUENTÉ NOS AÉROPORTS SUR L'ENSEMBLE DE L'ANNÉE 2022, PLUS DU DOUBLE DE LA FRÉQUENTATION 2021, EN BAISSE DE 28% [25%] PAR RAPPORT À 2019

* EN DÉCEMBRE, ET HORS ASIE, LE NIVEAU DU TRAFIC ÉTAIT PROCHE D'AVOIR EFFACÉ LA CRISE (-9%) ET LA REPRISE DU TRAFIC INTERNATIONAL AVAIT RATTRAPÉ CELLE DU TRAFIC DOMESTIQUE