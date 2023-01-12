Vinci Airports-Trafic passager en hausse de 51% au T4

12 janvier (Reuters) - Vinci SA:
* VINCI AIRPORTS - TRAFIC 2022
* TRAFIC AU 4ÈME TRIMESTRE EN HAUSSE DE 51% [46% EN
INTÉGRANT OMA]
PAR RAPPORT À 2021, EN BAISSE DE 17% [15%] PAR RAPPORT AUNIVEAU
PRÉ-COVID
* SUR L'ENSEMBLE DE L'ANNÉE 2022, LE TRAFIC A DOUBLÉ PAR
RAPPORT À
2021, S'ÉTABLISSANT À 72% [75%] DU NIVEAU DE RÉFÉRENCE DE 2019
* LES AÉROPORTS DU RÉSEAU VINCI AIRPORTS ONT ACCUEILLI PRÈS
DE 50
MILLIONS [PLUS DE 56 MILLIONS] DE PASSAGERS AU 4ÈME TRIMESTRE
2022, SOIT PRESQUE 17 MILLIONS DE PASSAGERS DE PLUS QU'EN
2021 (-17% [-15%] PAR RAPPORT À LA MÊME PÉRIODE DE 2019)
* PLUS DE 186 MILLIONS DE PASSAGERS ONT FRÉQUENTÉ NOS
AÉROPORTS SUR L'ENSEMBLE DE L'ANNÉE 2022, PLUS DU DOUBLE DE LA
FRÉQUENTATION 2021, EN BAISSE DE 28% [25%] PAR RAPPORT À 2019
* EN DÉCEMBRE, ET HORS ASIE, LE NIVEAU DU TRAFIC ÉTAIT
PROCHE
D'AVOIR EFFACÉ LA CRISE (-9%) ET LA REPRISE DU TRAFIC
INTERNATIONAL AVAIT RATTRAPÉ CELLE DU TRAFIC DOMESTIQUE
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(Bureau de Gdansk)