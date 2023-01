Vinci Airports, opérateur de l’aéroport de Toulon Hyères, et WFS, titulaire du contrat d’avitaillement de l’aéroport, lancent un service de biocarburants aériens durables (SAF) disponibles aux compagnies d’aviation commerciale et d’affaires opérant à l’aéroport. Les carburants seront distribués en mélange avec du kérosène conventionnel à hauteur de 30 %. Pour distribuer ces carburants, Vinci Airports et WFS ont fait le choix d’un camion ravitailleur 100% électrique.



Produits à partir d'huiles de cuisson usagées, les SAF permettent de réduire d'environ 80% les émissions de CO2 sur l'ensemble du cycle de vie en comparaison au kérosène fossile.



Précurseur en France à l'aéroport de Clermont-Ferrand dès 2021, Vinci Airports poursuit actuellement le déploiement des SAFs sur son réseau avec des mises à disposition ou des vols de démonstration réalisés à Londres Gatwick, Lisbonne, Lyon-Saint Exupéry et Grenoble.