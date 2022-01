Vinci Airports reprend l'exploitation de l'aéroport brésilien de Manaus

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Vinci Airports, la division aéroportuaire du groupe de groupe de construction et de concessions Vinci, a annoncé mercredi avoir repris l'exploitation de l'aéroport international de Manaus au Brésil.

Cette reprise d'exploitation s'effectue dans le cadre d'un contrat de concession de 30 ans attribué par l'aviation civile brésilienne en avril dernier, a rappelé le groupe dans un communiqué.

L'aéroport de Manaus est le troisième aéroport de fret du Brésil.

"Six autres aéroports de la région - Porto Velho, Rio Branco, Boa Vista, Cruzeiro do Sul, Tabatinga et Tefé - rejoindront le portefeuille de Vinci Airports en février 2022", a également indiqué Vinci, précisant qu'en cumul, ces sept aéroports avaient accueilli 7 millions de passagers en 2019.

Au terme de l'intégration de l'aéroport de Manaus et des six autres plateformes de la région, Vinci Airports opérera huit aéroports au Brésil, devenant ainsi le premier concessionnaire aéroportuaire international du pays en nombre d'aéroports gérés, a souligné le groupe.

-François Berthon, Agefi-Dow Jones; +33 1 41 27 47 93; fberthon@agefi.fr ed: ECH

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

January 12, 2022 12:08 ET (17:08 GMT)